ALKÜ'den sağlık personeline eğitim

KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. Hakan Şengül ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Özgül tarafından verilen eğitimlere bütün doktorlar ve sağlık personeli katıldı. Acil durumlarda hastaya gerekli ve yeterli müdahaleyi yapabilmek adına düzenlenen eğitim oldukça renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Branş ve bölüm olarak ayrılan ekiplere Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Şengül 2018 yılında CRP ‘Kardiyo Pulmoner Resusitasyon’ (Dolaşım ve Solunumun Yeniden Canlandırılması ) konusunda getirilen yenilikler ve güncellemeler hakkında bilgi verdi. Dr. Şengül, "Biz hekimlerin en büyük hedefi hastalarımızı sağlığına kavuşturmak ve hayat kurtarmaktır. Bunu yaparken de birbirimizin deneyimlerinden faydalanmaktayız. Acil durumlarda hastalarımıza gerekli bütün müdahaleyi yapabilmek adına hastane yönetimimiz eğitimler düzenlemektedir. Bu kapsamda ben ve hekim arkadaşlarım, bütün sağlık personeli bu eğitimlere düzenli olarak katılmaktayız” dedi. Başhekim Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise "Yaptığımız sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak için tüm personele farklı konularda eğitimlerimiz her daim devam etmektedir" şeklinde konuştu.