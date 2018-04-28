ALKÜ'den önemli konferans

4 Farklı kıta ve 20 farklı ülkeden akademisyen ve araştırmacıların yer aldığı konferansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Ekonomi ve Finans Bölümü dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliğine kapılarını açıyor. Konferansta, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Afrika ve Endonezya gibi birçok ülkeden bilim insanları da yer alıyor. ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik kıtalararası yapılan bir konferans olarak ALKÜ'nün farkını ortaya koydu.

'KONFERANSLARIMIZ DEVAM EDECEK'

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonuna özel yaptığı açıklamada, "Bu konferansın bu sene ikincisini yaptık. Örneğin, bu sene yaptığımız konferansımız geçen senekinden daha iyiydi, önümüzdeki sene daha da iyi olacak. Bunun gibi birçok konferansımız var. Bu konferans tarım ekonomisi hakkında, bunun yanında farklı alanlarda da konferanslarımız devam edecek" dedi.

20 ÜLKEDEN KATILIMCI YER ALDI

Konferansa, Almanya, ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Litvanya, Macaristan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Türkiye, Ürdün ve Vietnam'dan alanında uzman akademisyenler katıldı.

'ULUSLARARASI PROFESÖRLER SUNUM YAPTI'

Gıda ve Tarım Ekonomisi konferansında, İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde Profesör Ian Hodge, Macaristan Budapeşte Corvinus Üniversitesi’nden ve Avrupa Tarım Ekonomistleri Birliği Başkanlığı yapmış olan Profesör Csaba Forgács, İngiltere Londra SOAS Üniversitesi’nden ve ayrıca Kosta Rika'da Tropikal Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (CATIE) Başkanı olan Profesör Nigel Poole alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

'ECOALANYA'YI DA DÜZENLEYECEĞİZ'

Konferansı düzenleyen ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü görevlileri, şehrin ismiyle özdeşleşen uluslararası bir konferansı gerçekleştirmekten mutlu olduklarını, 19-20 Ekim 2018 tarihlerinde 'EcoAlanya' adıyla düzenleyecekleri ekonomik araştırmalar konferansına çok sayıda farklı ülkeden katılımcı beklediklerini belirtti.