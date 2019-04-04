ALKÜ'den Kuş Halkalama İstasyonu çalışması

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uygulamalı çevre eğitimi verilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu 2019 ilkbahar çalışması başladı. Araştırma Koordinatörü ALKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç, "Toplumların sürdürülebilir bir yaşam için çevre sorunlarının çözümüne yönelik bütüncül, koruyucu bir yaşam politikasını benimsemeleri gerekmektedir. Bu da çevre eğitiminin önemini bir kat daha artırmaktadır. Çevreyi korumaya yönelik tutum, değer, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve sonuçlarının görülmesi süreci ise çevre eğitimini oluşturmaktadır. Bunun sonucunda çevre bilinci meydana gelmektedir. Çevre bilinci hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu bağlamda, 'ağaç yaşken eğilir' sözüne dayanarak bu bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya başlanması ve davranışa dönüştürülmesi düşüncesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Serik Belediyesi ve üniversitemiz işbirliği içinde bu çalışmanın temellerini attık" dedi.

Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan Serik'e bağlı Boğazkent'in böyle bir çalışma için en ideal alanlardan biri olduğuna işaret eden Karaardıç, "Bölgede önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 240 farklı kuş türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 86'sı bölgede kuluçkaya yatmaktadır. Ayrıca 150 civarında göçmen kuş türü bölgeyi konaklama ve dinlenme istasyonu olarak kullanmakta, Sibirya gibi kuzey bölgelerde yer alan üreme bölgelerine uçmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Kuş Halkalama İstasyonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'müzün desteğiyle kuruldu. Ülkemiz göçmen türler açısından zengin bir ülke olmasına rağmen, yeterli sayıda araştırma yoktur. Bu nedenle Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'muz gibi araştırma merkezlerine ihtiyaç vardır. Bunun için de Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'muz kuş araştırmalarında uzman yetiştirilmesinde önemli roller üstlenecektir. Bu yıl mart sonunda başladığımız ilkbahar halkalama çalışmamıza deneyim kazanmak ve yardım etmek amacıyla Pamukkale Üniversitesi'nden doktora öğrencisi katıldı. Kısa süre içinde 20 kuş türünden 300 civarında kuş halkalandı" diye konuştu. Bölgede ekoloji ve fen eğitimi konularına yönelik yüksek lisans ve doktora araştırmaları gerçekleştireceklerine işaret eden Hakan Karaardıç, diğer yandan kuş çeşitliliği açısından son derece zengin ve önemli olan bölgenin eko-turizm açısından tanıtımına katkı sağlayacak bir çalışma planladıklarına vurgu yaptı.

