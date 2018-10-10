ALKÜ'den farkındalık çalışması

TRSM biriminde sağlık hizmeti alan hastaların yapmış olduğu ürünler hastanenin poliklinik binasında sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu. Hasta ve hasta yakınlarına TRSM'nin yapmış olduğu faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek, anı ölümsüzleştirmek adına vatandaşlara çeşitli hediyeler taktim edildi ve broşür dağıtıldı. 'Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı’ temalı bilgilendirme standına hastaların ilgisi de yoğun oldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve yönetimi toplumu bilinçlendirmek adına bu tür etkinliklere devam edeceklerinin altını çizdi. Taşbaş, "Ruh sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve bu alanda yaşanan sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek adına bugün bir araya geldik. Ruh ve beden sağlığı ayrılmaz bir bütündür. Ruhsal bozukluklar, hastayı, aileyi, sağlık sistemini ve genel anlamda toplumu ekonomik ve psikososyal açıdan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla bu durum birey ve ailenin yaşam kalitesini de düşürmektedir. Gelin onlar için el ele verelim. TRSM'de şizofreni ve bipolar duygudurum bozukluğu tanısı alan hastalarımıza, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, tıbbi psiko-sosyal destek hizmetleri veriliyor, uyum ve yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal rehabilitasyonun sağlanması amacı ile çalışmalar yürütmekteyiz. Merkezimizde psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve usta öğreticiler görev yapmaktadır. Unutmayın bizler sizlerin daima yanınızdayız. Siz yeter ki isteyin" diye konuştu.