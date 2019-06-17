ALKÜ'den eğitim çalıştayı

KENDİ dallarında uzman kişiler tarafından katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Okul Öncesi Anabilim Dalı Başkanı Banu Uslu, Dİm TV’ye yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerin önemine değindi. Uslu, “Okul Öncesi Anabilim Dalı Temel Eğitim Fakültesi içinde bir etkinlik düzenledik. Bununla ilgili bir kamuoyu yoklamsı gerçekleştirdik. Buradaki okul öncesi öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve müdür yardımcılarımızdan ‘Neyle ilgili bir destek isterdiniz?’ diye bir soru yönelttik. Bunun sonucunda da medya bağımlılığı, aile eğitimi ve katılımı, çocuklarda davranış bozuklukları gibi konular öncelik aldı. Onun dışında da bazı konuıları çeşitlendirdik. Panelimize katılanalr içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğretmenlerimiz var. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er’e, Alanya Belediyesi’ne, ALTSO’ya, Hedef Yayıncılık’a ve Özkan Kırtasiye’ye katkılarından dolayı çok teşükkür ediyoruz. Yanı sıra ALKÜ bünyesinde bulanan herkese teşekkür ediyoruz. Umarım öğretmenlerimizin kafasındaki sorular bu panel aracılığıyla cevaplanır” dedi. ALKÜ Kütüphane Şube Müdürü Meryem Pınarbaşı da medya bağımlılığına ilişkin yapılan konuşmaların çok önemli olduğunu ve bu panelin Alanya’da yapılmasının da Alanya’nın farkının ortaya koyduğunu söyledi. Pınarbaşı, “Özellikle Medya Bağımlılığı konusuna dikkat çekildi. Bununla ilgili hocalarımız oldukça çaba sarf etti ve çalışma gerçekleştirdiler” şeklinde konuştu.