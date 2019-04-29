ALKÜ'den Ebeler Haftası'na özel etkinlik

YÖNETİM birimi düzenlenen etkinlikte ebelerin yaşamış olduğu sorunları dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Daha sonra sağlık çalışanlarının katılımı ile birlikte pasta kesildi. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman ebelik mesleğinin dünü ve bugününün ele alındığı programda ebelik mesleğinin sağlık ekibinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekerek önemini vurguladı. Karaman: ”Aldığımız ilk nefeste yanımızda olan ve tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik, sağlıklı bireylerin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Ebelik mesleği ayrıca kadın haklarının da en büyük savunucusudur. Geleceğe kadınlarımızla birlikte yön veren fedakarca ve özverili bir şekilde mesleğini icra eden, sağlık dünyasının olmazsa olmazları olan tüm ebelerimizin ebeler gününü en içten dileklerimle kutlarım. Sağlık meşalesini daima en iyiye taşıyan ebelerimiz bundan sonra da sağlık sektörüne ışık tutmaya devam edecektir“ diye konuştu.