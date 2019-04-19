ALKÜ'den çevre eğitimi

ARAŞTIRMA Koordinatörü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç, çalışma ile ilgili olarak “Ülkemiz kuş çeşitliliği ve kuş göçleri açısından zengin bir ülke olmasına rağmen, yeterli sayıda araştırma olduğu söylenemez. Her ne kadar son yıllarda artan uzman sayısıyla birlikte konuyla ilgili bilimsel araştırmaların sayısı artış gösterse de, Avrupa’nın kuş çeşitliliği ve göç rotaları açısından bu kadar zengin bir ülke için yeterli değildir. Bu durum Boğazkent (Serik) Kuş Halkalama istasyonumuzun önemini daha da artırmaktadır. Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonumuzun bir hedefi de kuş araştırmalarında uzman yetiştirmektir. Çalışmalarımıza deneyim kazanarak uzmanlaşmak hem de yardımcı olmak üzere başta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemiz öğrencileri, farklı üniversitelerden Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, aynı zamanda protokol ortağımız Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğümüz değerli çalışanları da katılım sağlamaktadır. Böyle güçlü bir ekiple şu ana kadar 40 kuş türünden 1000 civarında kuş halkalanarak gerekli ölçümler alındı ve tekrar serbest bırakıldı” dedi.