ALKÜ'den 'Çember' açılımı

DAMLATAŞ McDonald's Şubesi'nin arka bahçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencilerine Alanya'daki ekonomik durumu anlatan Zekai Avcı'ya, 1996 yılından beri Alanya'da faaliyet gösteren ve şube sayısını her yıl arttıran Hancı Pastaneleri'nin sahibi Erdal Hancı ile Konaklı Medikal sahibi Mehmet Sarı eşlik etti. Avcı, Hancı ve Sarı, öğrencilerle kalite çalışmaları konusunda istişare yaptılar.

'DÜNYADA İLGİ GÖREN BİR SİSTEM'

Düzenlenen etkinlik hakkında Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan Mc Donald’s işletmecisi Zekai Avcı, "Öğrenci kardeşlerimizle birlikte toplam kalite çalışmalarında kalite çemberleri kurmaya karar verdik. Toplam kalite yönetimi işletmelerde ve özellikle Amerika'da gelişen, daha sonra Japonya ve Güney Amerika'da büyük ilgi gören bir sistem. Türkiye'de de geçmişi 20 yıllık bir süreye dayanıyor. Daha önce yaptığım çalışmalarda iş tetkikçi olarak da toplam kalite çalışmalarında bulundum. Bu bilgi ve deneyimlerimi aktarmak için de ALKÜ Yüksek Lisans öğrencileri ile birlikte bu çalışmaları yapmaya karar verdik" dedi.

'SÖZÜMÜ YERİNE GETİRİYORUM'

Geçtiğimiz hafta yapılan kariyer toplantısında öğrencilere çalışma sözü verdiğini ve bu toplantıyla bu sözü yerine getirmeye başladığını belirten Avcı şöyle konuştu: "Toplam kalite çalışmalarının bir ayağı olan kalite çemberlerinde hep birlikte bir beyin fırtınasını yaparak konuları belirleyeceğiz. İlk olarak benim aklımdan geçen, Alanya'da ki yaşayan yerleşik turistlerin ya da dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin yeme içme eğilimleri, ikincisi ise Alanya'daki turistlerin ya da yerleşiklerin esnafla olan ilişkileri. Bunların çözüm önerilerini bulup hareket planı yapacağız ve daha sonra üniversite senatosuna sunacağız. Daha sonra da bu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirilecek. Bana bu çember konusunda da eşlik eden Erdal Hancı ve Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyorum. Onlarda Alanya'da 30 yılı aşkın süredir esnaf oldukları için esnaf gözüyle bize destek olacaklar."