ALKÜ'deki imza gününe davet

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Kalay, ilk kitabı olan ‘Sevda Yüklü Gemilerim’i yayınladı. 1971 yılında Alanya’da dünyaya gelen ve tam bir Alanya aşığı olan Kalay, 3 yılda tamamladığı şiir kitabında Alanya’dan da söz etti. 13 Nisan Cumartesi günü düzenleyeceği imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek olan Kalay, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti. Dim’e bir de kitabını hediye eden Kalay, Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) yarın 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştireceği imza gününe Dim’i davet etti. Şiire olan ilgisinin ortaokul yıllarına dayandığını belirten Kalay, hayatının son 2-3 yılına kadar bir-iki dize dışında şiir yazmadığını ancak duygu yüklü şiirleri okumaktan keyif aldığını kaydetti. 3 yıl önce Alanya’nın Taşatan ve Gören yaylalarında 20 sene önce yazdığı satırların devamını getirmeye başladığını anlatan Kalay, kitabında yer verdiği 40’ı aşkın şiiri böylece kaleme aldığını anlattı.