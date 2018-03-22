ALKÜ'de Türkiye ve Azerbaycan çalıştayı

ALKÜ İşletme Fakültesi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek çalıştaya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve rektör yardımcıları, Bakü Slavyan Üniversitesi öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

ALKÜ TÖMER Başkanı Dr. Yavuz Uysal, yaptığı açılış konuşmasına şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek ve Hocalı katliamının sorumlularını lanetleyerek başladı. Uysal, "Çalıştayımızın iki millete de hayırlı olmasını diliyorum." dedikten sonra çalıştayı düzenleyenlere teşekkür etti.

'HEP DOST VE KARDEŞ OLDUK'

Rektör Pınarbaşı ise "Azerbaycan bizim dost ve kardeş ülkemiz. Bu hep böyle olmuştur ve inşallah hep böyle olacaktır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için iki gün boyunca konuşacağız. Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan ettiğinde onu tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur ve Başkan Aliyev, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapmıştır." dedi. Pınarbaşı Türkiye'nin, Azerbaycan diasporasının güçlenmesi için çok çaba sarf ettiğini belirtti.

'KIZIL ELMA GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK'

Pınarbaşı'nın ardından kürsüye gelen Başkan Yücel, "Dost ve kardeş iki ülke olan Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkilerinin güçlenmesi için böyle bir etkinlik düzenleyen Bakü Slavyan Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Biz aynı kültüre sahibiz. İki ayrı devlet olabiliriz, ama biriz ve aynı değerlere inanıyoruz. Kızıl Elma ülküsünün gerçekleşmesinin, gücümüzü ve bağımsızlığımızı artıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.