ALKÜ'de şok istifa

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararı ile Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın yerine Prof.Dr. Erdem Kalan rektör olarak atandı. Yaşanan değişikliğin ardından eski rektör Pınarbaşı döneminde 3.5 yıl rektörlük özel kalem müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hadi Cantemur görevinden istifa etti. Hadi Cantemur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde yaklaşık 3.5 yıldır yürütmekte olduğum 'Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü' görevimden ayrılmış bulunmaktayım.Görevim süresince bana destek olan yardımcı olan bütün arkadaşlarıma ve değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.