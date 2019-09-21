Flaş HaberALANYA FİRMA REHBERİ
ALKÜ'de şok istifa
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hadi Cantemur görevinden istifa ettiğini duyurdu.
GÜNCEL 21.09.2019, 08:44 21.09.2019, 09:45
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararı ile Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın yerine Prof.Dr. Erdem Kalan rektör olarak atandı. Yaşanan değişikliğin ardından eski rektör Pınarbaşı döneminde 3.5 yıl rektörlük özel kalem müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hadi Cantemur görevinden istifa etti. Hadi Cantemur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde yaklaşık 3.5 yıldır yürütmekte olduğum 'Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü' görevimden ayrılmış bulunmaktayım.Görevim süresince bana destek olan yardımcı olan bütün arkadaşlarıma ve değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
27°
açık
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Başakşehir
|4
|4
|16. Kayserispor
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0