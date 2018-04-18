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ALKÜ'de 'Siber Güvenlik' konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) “Siber Güvenliğin Bugünü ve Geleceği” konulu bir etkinlik düzenlendi

ALKÜ'de 'Siber Güvenlik' konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) “Siber Güvenliğin Bugünü ve Geleceği” konulu bir etkinlik düzenlendi

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:04
ALKÜ'de 'Siber Güvenlik' konuşuldu
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Toygar DİM

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgisayar ve Bilişim Kulübü, Ağ Teknolojileri Haftası kapsamında “Siber Güvenliğin Bugünü ve Geleceği” konulu etkinliği gerçekleştirmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.(TAI) Bilgisayar Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Duman’ı ağırladı. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, bölüm başkanları, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dekan Güneş, etkinliği düzenleyen Bilgisayar ve Bilişim Kulübü öğrencilerine teşekkür ederek, son 50 yıllık süreçte bilgisayar teknolojilerinin gelişimine değindi. Günümüzde trendin nanoteknoloji olduğunu ifade eden Güneş, elektronik cihazların nanoboyutlara ulaşacağını ve özellikle sağlık sektöründe kişiye özgü tedavi yönetmelerinin geliştirileceğini söyledi. 
‘SİBER SALDIRILAR HER YERDEN GELEBİLİR’
Siber güvenlik konusunun bir özgürlük-güvenlik dengesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade eden TAI Uzmanı Duman, avuçta tutulan bir kuş örneği vererek bu kuşun güvenliğinin özen gerektirdiğine değindi. Duman, “Bilginin korunmasındaki öncelikleri bilgi teknolojileri, operasyon teknolojilerinde kullanılabilirlik, fonksiyonal olarak işe yaraması ve güvenliği bir üçgene benzetirsek, bu üçgenin dışına çıkılmaması gerekiyor. Bu iş büyük bir ekip çalışması ile yapılabilir” dedi. Siber saldırıların her yerden gelebileceğine de değinen Duman, “Günümüzde siber saldırılar her yerden gelebilir. Bu saldırıların ancak ve ancak çalışan sistem iyi tanınarak önlenebilir. Ayrıca, siber güvenlikte sistem içerisine yerleştirilen tuzak mayınlar ile sistem güvenliği de sağlanabilir” şeklinde konuştu. 
‘HER ŞEYİ TIKLAMAYIN’
Siber saldırıların günümüzde ülkeler arasında savaş olarak da kullanıldığına değinen TAI Uzmanı Duman, “Tüm iletişimin kesilmesi veya elektrik kesintisi gibi yollarla siber saldırılarda çok yıkıcı etkiler yaralatılabiliyor. Bu nedenle bu saldırıların engellenmesinde kullanılan güvenlik sertifikalarının önemini daha iyi anlıyoruz. Siber saldırılardan günümüzde kaçınmamız imkânsız. Bilmediğimiz USB bellekleri bilgisayarımıza takmamamız, free wifi kullanıldığında her şeyi tıklamamamız ve olta denen bu yöntemle avlanmamamız gerekiyor” dedi.
TAI Uzmanı sunumunun sonunda kısaca TAI’yi tanıtıp Türkiye ile ilgili TAI’nin gerçekleştirdiği birçok projeyi öğrencilere anlatarak konuşmasını sonlandırdı. Daha sonra Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Kemal Yüce, TAI Bilgisayar Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Duman’a Alaaddin Keykubat Mührünü verdi. 

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Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiSiber Güvenliğin Bugünü Ve Geleceği
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