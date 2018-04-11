ALKÜ'de 'Şehitlerimiz' anıldı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü ve İnsan Kaynakları Kulübü tarafından, Öğrenci Konseyinin destekleriyle hazırlanan şehitleri anma ve hatıralarını yâd etme etkinliğinde tüm şehitlerimiz rahmetle bir kez daha hatırlandı. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans salonunda idarecilerin, akademik ve idari personel ile öğrencilerin hayranlıkla izlediği Şehitleri Anma Günü programı izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Geniş bir yelpazede planlanan Şehitleri Anma Günü programı çerçevesinde aylar süren çalışmalar sonucunda öğrenciler hazırladıkları Mehmet Akif Ersoy canlandırması, Sarı Kamış Türküsü eşliğinde sinevizyon gösterimi, Bayrak Şiiri, Hey Onbeşli Hikâyesi oratoryo gösterimi, Zeybek gösterisi, Ben Anadolu’yum şiiri, Atatürk fotoğrafları ile sinevizyon gösterimi, Ah Bir Ataş Ver hikâyesi oratoryo gösterisini icra ederek programı Çanakkale Şiiri okunması ile tamamladılar. Programın sonunda katılımcılara irmik helvası dağıtıldı.