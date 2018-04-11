Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler kulübüne girdi
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler...
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol açar mı?
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol...

ALKÜ'de 'Şehitlerimiz' anıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri hazırladıkları programla şehitlerimizi bir kez daha anarak yâd ettiler

ALKÜ'de 'Şehitlerimiz' anıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri hazırladıkları programla şehitlerimizi bir kez daha anarak yâd ettiler

11 Nisan 2018 Çarşamba 23:21
ALKÜ'de 'Şehitlerimiz' anıldı
banner404

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü ve İnsan Kaynakları Kulübü tarafından, Öğrenci Konseyinin destekleriyle hazırlanan şehitleri anma ve hatıralarını yâd etme etkinliğinde tüm şehitlerimiz rahmetle bir kez daha hatırlandı. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans salonunda idarecilerin, akademik ve idari personel ile öğrencilerin hayranlıkla izlediği Şehitleri Anma Günü programı izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı. 
Geniş bir yelpazede planlanan Şehitleri Anma Günü programı çerçevesinde aylar süren çalışmalar sonucunda öğrenciler hazırladıkları Mehmet Akif Ersoy canlandırması, Sarı Kamış Türküsü eşliğinde sinevizyon gösterimi, Bayrak Şiiri, Hey Onbeşli Hikâyesi oratoryo gösterimi, Zeybek gösterisi, Ben Anadolu’yum şiiri, Atatürk fotoğrafları ile sinevizyon gösterimi, Ah Bir Ataş Ver hikâyesi oratoryo gösterisini icra ederek programı Çanakkale Şiiri okunması ile tamamladılar. Programın sonunda katılımcılara irmik helvası dağıtıldı.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük heyecan başladı
Büyük heyecan başladı
Alanya'da Barbaros geleneği sürdü
Alanya'da Barbaros geleneği sürdü
Alanya'da 3D tomografi cihazı hizmette
Alanya'da 3D tomografi cihazı hizmette

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim