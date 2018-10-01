ALKÜ'de sağlık çalışanlarına eğitim

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık çalışanlarına yönelik bilgi ve hasta güvenliği konulu bir eğitim düzenledi. Hastane  yönetimi düzenlenen bu eğitimle birlikte, hizmet sunumu esnasında herhangi bir hata oluşmasını engellemeyi, olası bir hatadan hastanın zarar görmemesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi

ALKÜ'de sağlık çalışanlarına eğitim
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TEKNOLOJİNİN gelişmesi, internet ve mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte siber güvenliğinin önemi de arttı. Bu doğrultuda ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına yönelik “kurumsal bilgi ve hasta bilgi güvenliği” konulu bir eğitim düzenledi. Gruplar halinde  verilen eğitimde;  bilgi ve hasta güvenliğinin önemi, yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Hastanenin konferans salonunda verilen eğitimde; bilgi işlem sorumlusu Erdem Yılmaz katılımcılara bilginin,  kurumun en değerli hazinesi olduğunu vurguladı. Yılmaz: “Kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunması gerekmektedir. Bu da bilgi gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür. Bilgi güvenliğinden; bilginin sahibi, bilgiyi kullanan ve bilgi sistemini yöneten sorumludur. Bilgi güvenliğindeki ilk tehlike ise bilinçsiz ve bilgisiz kullanıcılardır. “dedi. 


Kalite Direktörü Seçil Koç ise sağlık çalışanlarını, hastaların zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçlere karşı alınacak tedbir ve iyileştirme yöntemleri hakkında bilgilendirdi.  Koç: ”Biz sağlık çalışanlarının, hastaneye gelen her hasta için  güvenli bir çevre oluşturması  gerekli tedbirleri alarak da hizmet sürekliliğini sağlaması gerekmektedir." diye konuştu.
Hastane  Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise hastane yönetimi olarak eğitime önem verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Taşbaş: “Hastalarımızın güvenli, sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde hastanemizden ayrılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam etmektedir.” dedi.

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