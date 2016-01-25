ALKÜ'de projeler yarışacak

ÜNİVERSİTE öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen girişimcilik yarışmasına Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencileri katılabilecek. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesindeki öğrencilerin bireysel veya ekip oluşturarak gruplar halinde başvuru yapabilecekleri ödüllü girişimcilik yarışmasına katılacak projeler 14-18 Mart tarihleri arasında teslim edilirken, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın sonuçları 28 Nisan tarihinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası internet sitelerinden açıklanacak. Birincilik için bin 500 Türk lirası, ikincilik için bin Türk lirası ve üçüncülük için beş yüz Türk lirası ödül belirlenen yarışmada beş projeye de mansiyon ödülü verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler katılım koşullarını ve diğer bilgileri ALKÜ, ALKÜ İşletme Fakültesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının resmi web sitelerinden öğrenebilecekler.