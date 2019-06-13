ALKÜ'de Prof. Dr. Atik'ten akademisyenlere ipuçları

DOÇENT Doktor Ahmet Aslan’ın moderatörlüğünü üstlendiği konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Prof. Dr. Şahap Atik’in özgeçmişi ile ilgili bilgi verildi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Atik’e hediyelerini takdim ederek teşekkür etti. Prof. Dr. Atik, doçentlik unvanı almanın kolaylaştığını, yalnızca makale yayımlayarak doçentlik alınabildiğini belirterek, “Sözlü sınav kaldırıldı, doçentlik neredeyse açık öğretim gibi mektupla alınacak hale geldi” dedi. Atik, gelecekteki meslektaşlarına makale yayımlatabilmekle ilgili ipuçları verdi.