ALKÜ'de omurga eğriliği ameliyatlarına başlandı

Tecrübe ve ekip çalışması gerektiren tedavi edilmediği taktirde hayati riske yol açtığı belirlenen omurga eğriliği (skolyoz) ameliyatlarına ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastane’ sinde başlandı. ALKÜ Tıp Fakültesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Birol Özal, ameliyatın çok riskli olduğuna dikkati çekerek omurga eğriliği ve operasyonu hakkında  bilgi verdi

ALKÜ'de omurga eğriliği ameliyatlarına başlandı
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DR. Birol Özkal;”  Dünyada her 100 çocuktan 3’ünün bu hastalığa sahip olduğu bilinmektedir. Daha çok gençlerde görülen, tedavi edilmediği taktirde  yaşam kalitesini düşürdüğü gibi  pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiren  omurga eğriliği (skolyoz) hastalığında  ameliyat öncesi kadar sonrası da çok önemlidir. 
Omurga eğriliği (skolyoz) ‘un belirtileri nelerdir? 
Omurgadaki eğrilik; sıklıkla kalçaların ya da omuz seviyesinin birbirine eşit olmaması, kollar ve vücut arasındaki mesafede farklılık, vücut dengesinde bozukluk, göğüs kafesindeki dengesizlik ya da  öne eğildiğinde kürek kemiğinde oluşan  tümseklik   skolyoz hastalığının belirtileri arasında  yer almaktadır. Bu durumlardan en az biriyle bile karşı karşıya iseniz  en yakın bir  uzmana  başvuruda  bulunmanız gerekmektedir.  

Omurga eğriliği tedavi edilmediğinde yaşanacak sağlık sorunları nelerdir?  

Diğer hastalıklarda olduğu gibi  tanı koymakta ve tedavide eğer geç kalınırsa hastanın yaşam kalitesini düşürmekte  ve birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Omurga eğriliği ileri ki  evrelerde;   akciğer, solunum ve kalp problemlerine yol açmakta  hatta hastanın yatağa bağlı kalmasına bile neden  olabilmektedir.  
Omurga eğriliği ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan işlemler nelerdir?  
Yaş, eğriliğin yeri,  skolyozu oluşturan sebepler, muayene bulguları ve radyolojik tetkiklerden alınan verileri dikkatlice  incelemekteyiz. Bu doğrultuda skolyoz için yapılacak tedaviyi ‘kişiselleştirerek’ hastaya özgü bir  şekilde titizlikle uyguluyoruz. Büyümesini tamamlamış olan çocuklarda, eğrilik sırtta 45, belde 35 dereceyi aşmadıkça cerrahi müdahaleye gerek duyulmamaktadır. Hastanın sadece skolyoz korsesi kullanması yeterli olacaktır. Bununla  birlikte hasta tedavisini  fizik tedavi ve egzersizlerle  desteklemelidir. Omurga eğriliği operasyonlarında,  fizik tedavi uzmanlarımızla ameliyat sonrası koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Hastamızı bu evrede uzun  bir rehabilitasyon süresi beklemektedir.” Dedi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş  skolyoz ameliyatını hastanelerinde gerçekleştiriyor olmalarından dolayı mutlu  olduklarını ifade ederek Dr. Öğr. Üyesi Birol Özkal’ı tebrik etti. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş;” bu tür ameliyatları artık hastanemizde  gerçekleştiriyor olmak bizleri çok mutlu etmektedir. Birçok ameliyatı başarıyla tamamlamaya  ve en iyi sağlık hizmetini hastalarımıza sunmaya  devam edeceğiz.” Dedi

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