ALKÜ'de omurga eğriliği ameliyatlarına başlandı

DR. Birol Özkal;” Dünyada her 100 çocuktan 3’ünün bu hastalığa sahip olduğu bilinmektedir. Daha çok gençlerde görülen, tedavi edilmediği taktirde yaşam kalitesini düşürdüğü gibi pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiren omurga eğriliği (skolyoz) hastalığında ameliyat öncesi kadar sonrası da çok önemlidir.

Omurga eğriliği (skolyoz) ‘un belirtileri nelerdir?

Omurgadaki eğrilik; sıklıkla kalçaların ya da omuz seviyesinin birbirine eşit olmaması, kollar ve vücut arasındaki mesafede farklılık, vücut dengesinde bozukluk, göğüs kafesindeki dengesizlik ya da öne eğildiğinde kürek kemiğinde oluşan tümseklik skolyoz hastalığının belirtileri arasında yer almaktadır. Bu durumlardan en az biriyle bile karşı karşıya iseniz en yakın bir uzmana başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Omurga eğriliği tedavi edilmediğinde yaşanacak sağlık sorunları nelerdir?

Diğer hastalıklarda olduğu gibi tanı koymakta ve tedavide eğer geç kalınırsa hastanın yaşam kalitesini düşürmekte ve birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Omurga eğriliği ileri ki evrelerde; akciğer, solunum ve kalp problemlerine yol açmakta hatta hastanın yatağa bağlı kalmasına bile neden olabilmektedir.

Omurga eğriliği ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan işlemler nelerdir?

Yaş, eğriliğin yeri, skolyozu oluşturan sebepler, muayene bulguları ve radyolojik tetkiklerden alınan verileri dikkatlice incelemekteyiz. Bu doğrultuda skolyoz için yapılacak tedaviyi ‘kişiselleştirerek’ hastaya özgü bir şekilde titizlikle uyguluyoruz. Büyümesini tamamlamış olan çocuklarda, eğrilik sırtta 45, belde 35 dereceyi aşmadıkça cerrahi müdahaleye gerek duyulmamaktadır. Hastanın sadece skolyoz korsesi kullanması yeterli olacaktır. Bununla birlikte hasta tedavisini fizik tedavi ve egzersizlerle desteklemelidir. Omurga eğriliği operasyonlarında, fizik tedavi uzmanlarımızla ameliyat sonrası koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Hastamızı bu evrede uzun bir rehabilitasyon süresi beklemektedir.” Dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş skolyoz ameliyatını hastanelerinde gerçekleştiriyor olmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Dr. Öğr. Üyesi Birol Özkal’ı tebrik etti. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş;” bu tür ameliyatları artık hastanemizde gerçekleştiriyor olmak bizleri çok mutlu etmektedir. Birçok ameliyatı başarıyla tamamlamaya ve en iyi sağlık hizmetini hastalarımıza sunmaya devam edeceğiz.” Dedi