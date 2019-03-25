ALKÜ'de öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında okullarda organ bağışına dikkati çekmek, öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak adına lise öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı. 

ALKÜ'de öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı
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ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından hem özel hem de devlet okullarında düzenlenecek olan bu eğitimin ilki Alanya Lisesi’nde başladı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri   Sezer Uğuz ve Hasan Öksüz tarafından verilen eğitimde  öğrencilere;  organ nakli, organ bağışı çeşitleri, organ bağışının önemi, Türkiye’de organ bağışı, organ bağışını etkileyen faktörler, organ bağışı ve naklinin tıbbi, hukuki, dini ve sosyal boyutları hakkında bilgi verildi. Düzenlenen program sonunda Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sezer Uğuz, eğitimlerin eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

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