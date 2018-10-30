ALKÜ'de masa başında tatbikat

HASTANE sivil savunma birimince hazırlanan ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinin de yer aldığı tatbikatta olası bir afette uygulanacak stratejiler masaya yatırıldı. Tatbikatı, Başhekim ve aynı zamanda HAP Başkanı olan Prof.Dr. Bülent Adil Taşbaş yönetti. Özellikle yangın konulu afeti işleyen HAP ekibi, tatbikatın verimli geçtiğini söyledi. İlerleyen zamanda uygulamalı tatbikat da yapacaklarını belirten Taşbaş, “Afetlerde her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan hastanelerde afet ve acil durum yönetimi önemlidir. Biz de afet ve acil durumda hastanemizin fiziksel, insan gücü ve işlevsel olarak hazırlıklı olmasını sağlamak, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahalede bulunmak ve en kısa sürede olağan işleyişe dönmek amacı ile kendimizi geliştirmekteyiz. Bu yüzden HAP yönetimine ve Sivil Savunma Birimimize büyük önem vermekteyiz” diyerek Antalya İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.