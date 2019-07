ALKÜ'de koroner yoğun bakımı servisi hizmete açıldı

GÜÇLENEN kadrosu ve artan hizmet kalitesiyle hastalara en iyi hizmeti vermek için birçok yeniliği de beraberinde getiren hastane yönetimi kalp merkezi birimi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Koroner Yoğun Bakım Merkezini hizmete açan yönetim birimi, ilerleyen günlerde Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde hizmete açarak by pass ve anjiyo ameliyatlarını yapacaklarını duyurdu. Dr. Nadir Aldemir yeni hizmet binasıyla birlikte verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

YATAK SAYIMIZ 350 ‘YE YÜKSELDİ

“271 yatak ile hizmete açılan hastanemizin şuanda yatak sayısı 350’ye yükselmiştir. Bu bağlamda 3 tane yeni yataklı servis birimini açarak hastalarımızın hizmetine sunduk. Ailemize katılan sağlık personellerimiz sayesinde 3. Basamak genel yoğun bakım birimimize çocuk yoğun bakım ve koroner yoğun bakım birimini de ekleyerek hizmet kalitemizi yükselttik. Yoğun Bakım Servisinde yatak sayımızı böylelikle 38’ e çıkardık. Büyüyen kadromuz ve yeni akademisyenlerle birlikte sağlık hizmetinde kaliteyi her geçen gün daha da yükseltmeyi hedeflemekteyiz. 4 Aralık 2017 tarihinde hizmete açılan yeni hizmet binamızda sağlık personeli sayımız 995 hekim sayımız ise 139’idi. Bugüne geldiğimizde ise sağlık çalışan sayımız bin 215, hekim sayımız ise 181’e yükseldi. Böylelikle hastalarımızın yatak bulamamakla ilgili sıkıntıları hafifleyecek. Özel odalarımızla da hastalarımıza daha konforlu hizmet sunmaya devam edeceğiz. Poliklinikten gelen hastalarımız tedavileri için açtığımız günübirlik tedavi merkeziyle de tedavilerini hemen gerçekleştirmekteyiz.

KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSİ’Nİ HİZMETE AÇTIK

Güçlenen kadromuzla birlikte daha önceden yapılmayan ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye başladık. Birçok başarılı operasyonlara imza attık. Büyüyen ailemizle birlikte hastalarımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına istişarelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Koroner Yoğun Bakım Birimini hizmete açtık. Kalp Damar Yoğun Bakım Servisi’nde hizmete açarak yakında by pass ve anjiyo ameliyatlarını da hastanemizde yapmayı planlamaktayız” diye konuştu.