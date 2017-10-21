ALKÜ'de kongre sezonu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilim camiasını Alanya’da ağırlamaya devam ediyor. Çarşamba günü Alanya Haydarpaşa Otel'de INES II. Akademik Araştırmalar Kongresiyle başlayan kongreler, dün de ECONALANYA ve tarihinde ilk kez İstanbul dışında yapılan 'Vergi Hukuku Platformu (VEHUP) 4. Ulusal Kongresi' Sun Star Otel’de başladı. Kongrelerin açılışına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve VEHUP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, Dünya Gazetesi Köşe Yazarı ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Dr. Bumin Doğrusöz, ALKÜ İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Harun Uçak, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güneş Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda davetli ile akademik personel katıldı.

'KONGRELER ARTARAK DEVAM EDECEK'

Kongrenin açılış konuşmasına “Sizleri Güzel Alanya'mızda görmekten ve böyle bir ortak çalışmanın içinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” diyerek başlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya’nın artık kongreler şehri olduğunu söyleyerek, bu kongrelerin artarak devam edeceğini belirtti. ALKÜ hakkında da katılımcılara bilgiler veren Rektör Pınarbaşı, her iki kongrenin de düzenlenmesinde emeği geçen başta İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Harun Uçak ve Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güneş Yılmaz ile kongreye destek olan herkese teşekkür etti.

EKONOMİ UZMANLARI KONUŞTU

“1. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı” ECONALANYA İsimli kongrede ise programa İtalya Bologna Üniversitesinden Prof. Dr. Paolo Luciano Adalberto Manasse, Macaristan Bilim Akademisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adam Török ve UMUC Avrupa Bölümü’nden Prof. Dr. Nejat Erk’de hazırladıkları sunumları katılımcılara anlattı. Birçok konunun konuşulduğu kongrede Macaristan Bilim Akademisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adam Török, Brexit’in sadece İngiltere’yi ilgilendiren bir Avrupa Birliğinden çıkış süreci olmadığını, bir domino etkisi yaratıp diğer ülkeleri de etkileyip etkilemeyeceği konusunda önemli bir soru olarak karşımıza çıktığını belirtti. Profesör Török, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda hali hazırda uyguladığı 4 farklı modelden birisinin uygulanabileceğinden bahsederek, bunların Avrupa Birliği üyesi olmayan, Norveç, İsviçre ve Türkiye ile olan ticari ilişkiler benzeri veya EFTA olarak adlandırılan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde şekillenebileceğini ifade etti. ECONALANYA konferansına ülkemizdeki farklı üniversitelerden akademisyenlerin yanında 4 farklı kıtadan ABD, Polonya, Ukrayna, Filistin gibi 20 farklı ülkeden akademisyenler de katılmakta.

