ALKÜ'de keyifli söyleşi

Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Alanya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Ali Dim ile aynı zamanda AGC Başkan Yardımcısı da olan Kadın Hakları Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun, Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

ALKÜ'de keyifli söyleşi
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ALKÜ'de keyifli söyleşi

ALKÜ'de keyifli söyleşi

YAZILI ve görsel basın hakkında öğrencilere birikimlerini aktaran Dim, yeni medyada en önemli rolün sosyal medya olduğunu söyledi. Türkiye’de internet hızının dünya sıralamasında son sıralarında olduğunu ifade eden Dim, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin vatandaşı yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Dim, konuşmasına dünyanın en kısa kitaplarını açıklayarak devam etti. Öğrenciler keyifli sohbet için Mehmet Ali Dim ile Gaye Coşkun'a teşekkür etti. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı, konferansın sonunda Dim ve Coşkun'a plaket ve hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 16:51
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