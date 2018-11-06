ALKÜ'de keyifli söyleşi

YAZILI ve görsel basın hakkında öğrencilere birikimlerini aktaran Dim, yeni medyada en önemli rolün sosyal medya olduğunu söyledi. Türkiye’de internet hızının dünya sıralamasında son sıralarında olduğunu ifade eden Dim, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin vatandaşı yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Dim, konuşmasına dünyanın en kısa kitaplarını açıklayarak devam etti. Öğrenciler keyifli sohbet için Mehmet Ali Dim ile Gaye Coşkun'a teşekkür etti. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı, konferansın sonunda Dim ve Coşkun'a plaket ve hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 16:51