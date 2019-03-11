ALKÜ'de Kariyer Günleri başlıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 4’ncü İstihdam ve Kariyer Günleri’ne ev sahipliği yapacak

ALKÜ'de Kariyer Günleri başlıyor
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SEKTÖRÜN önde gelen firma yöneticileri ile öğrencileri buluşturan ALKÜ, İstihdam ve Kariyer Günleri, öğrencilerin kariyer planlarını yapmalarına yardımcı olacak. Fuar bugün İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği ile saat 10.00’da Eğitim Bir-Sen Alanya Şube Başkanı Abuzer Gündoğar’ın konuşması ile başlayacak. Etkinlik fuarın işbirlikçileri olan işletmelerin genel müdürleri ve akademisyenlerin konuşmaları ile 2 gün boyunca devam edecek. Fuar, yarın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın konuşmaları ile sona erecek.

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