ALKÜ'de Kadınlar 'Kadın'ı anlattı

Ceren ŞAHİN

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı Genç Girişimciler Kulübü, kadın azmine ve duruşuna örnek iki konuğun ağırlandığı bir etkinliğe imza atarak 2. Geleceğin Kadın Girişimcileri Zirvesi’ni gerçekleştirdi. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Berfin Bolat ile Dim Medya A.Ş. çalışanlarından gazeteci Ceren Şahin’in katıldığı zirveye ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu ile akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı. Genç yaşında karşılaştığı meme kanserini büyük bir inanç ve azimle yenerek sağlığına tekrar kavuşan ALKÜ’lü mühendis adayı Berfin Bolat’ın azim dolu örnek hikâyesi ile başlayan zirve, ardından gazeteci Ceren Şahin’in hayatından yola çıkarak kadınların toplumdaki yeri ve kadın mücadelesi üzerine sohbeti ile devam etti.

‘BEN KANSERİM CHARLİE

SAYESİNDE SINIRLARIMI ÖĞRENDİM’

İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Berfin Bolat yaşamış olduğu deneyimi ve mücadelesini aktarırken “20 yaşındaki bir kızın uğraştığı savaşı nasıl kazandığını, neler yaptığını, nasıl hala ümidini ve umudunu yetirmediğini anlatmak için huzurlarınıza geldim. Hayatımın anlamına vardığım ilk günümdü. Gülmenin bile bir anlamı varmış, ben o gün onu öğrendim. Göğüs bölgemde fark ettiğim sivilcenin ardından gitmiş olduğum doktor bana aslında hiç duymak istemediğim o şeyi söylemişti. Ben kanser olmuştum. Ameliyat olamıyordum. Zira öncelikle kanserin boyutlarını küçültmemiz gerekiyordu. Ve o ağrılı süreç başlamıştı. Kemoterapi aldım ve sonucunda küçüldü. 29 Ağustos günü de onunla vedalaştım. Ama patolojiye giden Charlie’min çok iyi huylu olmadığı, kötü huylu olduğu için tekrar nüksedebileceği ve sıçrayabileceği anlaşıldığı için 12 kür daha kemoterapi alacaktım. Ve onları da alıp en son 7 Aralıkta bir daha açmamak üzere son noktayı bıraktım. Ama ben bu süreci çok sevdim. Çünkü sevgili Charlie’m bana giderken çok şey öğretti. Hiçbir şekilde hayatta bir şeyin kafaya takılmaması gerektiğini öğrendim. Her şey her şekilde olacağına varıyormuş. İşte ben Charlie sayesinde sınırlarımı öğrendim. Bir şeyler başarabildiğimi öğrendim. Hayatın değerini öğrendim. Karşılıksız sevgiyi öğrendim. Kızsan da hayat buna değmez deyip hiçbir şey olmamış gibi yaşama devam etmeyi öğrendim. Sabrı öğrendim. Dayanmayı öğrendim. En güzeli de ne kadar güçlü bir insan olduğumu gösterdi. Kanser olduktan sonra kanserli insanların gözümde yeri çok değişti. Çocuğu da, büyüğü de, her yaşında kanserle savaşan insan gücü diye bir şey öğrendim" diyerek salonda bulunanlara genç bir kadının olgunlaşarak nasıl örnek olabileceğini gösterdi.

‘BERFİN’İN MÜCADELESİ KADININ

BEDEN HAKKI ADINA ÖNEMLİDİR’

Bolat’ın ardından konuşan gazeteci Ceren Şahin, öncelikle Bolat’ın mücadele sürecindeki saçlarına ilişkin aktarımlarına değinerek “Berfin’in mücadele sürecinde saçlarına ilişkin değerlendirmeleri aslında toplumsal anlamda çok önemli bir şeye işaret ediyor. Toplumda kadın cinsi üzerine yüklenmiş çok sayıda algı örneği var. Kadın zarif olmalıdır, bakımlı ve zayıf olmalıdır, kadın uzun saçlı olmalıdır, kadın parfüm kokmalıdır. Değil mi? Bunları sıklıkla duyuyoruz. Hayır efendim. Aslında böyle değil. Dolayısıyla Berfin’in bu mücadele sürecinde öğrendiği en önemli şey kendisini olduğu gibi kabul ederek, kadın bedenine vurulmuş zincirleri kırmak ve kendisini her şekilde sevmek olmuştur. Ben mücadelesi için bir kadın arkadaşı olarak kendisiyle gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'ALANYA’DA KADINLARIN

YÜRÜYÜŞÜ SESSİZCE GERÇEKLEŞTİ'

Şahin, geçtiğimiz 8 Mart’ta yaşanan olaylara değinerek "8 Mart krize, şiddete, adaletsizliğe karşı dimdik durarak farklı görüşlerden kadınların bir araya geldikleri, yaşadıkları olay ve olgular karşısında politik duruşlarından azade omuz omuza yürüdükleri bir gündür. Geçtiğimiz 8 Mart gerek Türkiye’de, gerekse de Alanya ölçeğinde yine bir baskı ortamıyla tarihe geçti. İstanbul’da yapılan Feminist Gece Yürüyüşü başta olmak üzere gerçekleşen etkinliklerin pek çoğu farklı biçimlerde baskılanmaya çalışılırken, Alanya’da da durum farklı değildi. Kadınların Atatürk Anıtı’ndan başlayarak yapmak istedikleri yürüyüş erkek egemen sistemin kadınları karar mekanizmasının içerisine dahil etmeksizin vardıkları sonuçla birlikte sessizce gerçekleşti. Kadınlar otoritenin kendilerine tanıdığı kadar özgürdü. Pek tabii bu durum da Alanya’ya yakışmadı” dedi.

‘KDV VİAGRA’DA YÜZDE 8, KADIN

HİJYEN ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 18'

Kadın mücadelesini yükseltmek adına öncelikle kullanılan cinsiyetçi söylemlerin ve dilin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Şahin, kadınların yaşam, eğitim, sağlık, beden ve yönetim haklarına değindi. Şahin, 2018 yılı istatistiklerini sunarak “2018 yılında 440 kadın erkek cinayetine kurban giderken, 317 kadın ise şiddete maruz kaldı. 1200’ün üzerinde çocuk istismarı da basına yansıdı. Bunlar çok ciddi rakamlar” dedi. Şahin, eğitim alanında özellikle çocuk gelinlere dikkat çekerek kırsal bölgelerde kız çocuklarına eğitim hakkı tanınmadığını belirtti. Sağlık haklarına yönelik çarpıcı bir örnek veren Şahin, “Kadınların kullandığı hijyen ürünleri ihtiyaç kapsamında değerlendirilmiyor. Bu kadınların sağlık hakları adına son derece kötü bir durum. Örneğin cinsel güç arttırıcı Viagra’da yüzde 8’lik bir KDV uygulanırken, kadınların her ay biyolojik olarak yaşadıkları adet dönemlerinde ihtiyaçları olan hijyen ürünlerinde bu rakam yüzde 18” şeklinde konuştu.

'31 MART YEREL SEÇİMLERİ KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ’

Kadınların hayatın her alanında var olması ve yönetim hakları adına daha katılımcı olması gerektiğini ifade eden Şahin, “31 Mart yerel seçimleri kadınlar için iki kat daha büyük bir önem arz ediyor. Peki, kadınlar için neden önemli? Çünkü hayatın bir diğer yarısı olan kadınlar işin, aşın yani hayatın bir diğer yarısını da oylarıyla talep ediyorlar. Kadınlar seçen ve seçilenler olarak, söz sahibi olduğu şehir taleplerini yükseltiyorlar. Yani aslında yükseltmeliler. İdari yetki birimlerinin kaçının başında bir kadın müdür var? Belediyelerdeki son durumu hiç araştıranınız oldu mu? Seçimlerden evvel seçim çalışmalarının lokomotifi görülen partilerin kadın kolları veya kadın örgütleri seçimlerden sonra sizce de bir miktar öteye itilmiyor mu? Etkinlikler dışında partilerin karar mekanizmalarında o seçimlerde canhıraş çalışan kadınları yine görebiliyor musunuz? Çok çok azını. ‘Kadın kadındır, çiçek Abbas’tır’ dövizinde durum çok net anlatılmıştır: Bizler çiçek değil hayatın tam da kendisiyiz. Bizler birer geleceğiz. Kadınlar hayatına, bedenine, kimliğine yönelen her türlü ayrımcı, eşitsizlik üreten, baskıcı anlayışa karşı işyerlerimizde, okullarımızda, mahallelerimizde ve sokaklarda mücadele etmelidir. Kadınlar bugüne dek haklarını mücadeleleriyle kazandılar. Hak verilmez, alınır. Haklarımızı talep edelim" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 21:32