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ALKÜ'de İstihdam Fuarı bugün

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek 'İstihdam ve Kariyer Günleri' için hazırlıklarını tamamladı

ALKÜ'de İstihdam Fuarı bugün

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek 'İstihdam ve Kariyer Günleri' için hazırlıklarını tamamladı

27 Mart 2018 Salı 00:58
ALKÜ'de İstihdam Fuarı bugün
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27-28 MART tarihleri arasında ALKÜ Kestel Yerleşkesi'nde bulunan İşletme Fakültesi'nde gerçekleşecek etkinlik boyunca katılımcı firmalar stant açarak hem ALKÜ öğrencilerine kendilerini tanıtacak, hem de insan kaynaklarını sağlamak adına etkin ve verimli bir çalışma yürütecekler. İki gün boyunca farklı sektör temsilcileri ile beraber seminerler düzenlenerek, katılımcı işletmelerin öğrencilerle bir araya gelmeleri sağlanacak ve her iki tarafın geleceğe yönelik kısa ve uzun vadeli işgören-iş ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılacak. Öğrencilerin profesyonel iş dünyasına hazırlamalarının kolaylaştırılmasını sağlamak amacı taşıdıklarını ifade eden ALKÜ'lü akademisyenler, "Gerek öğrencilerin değişik sektör ve kurumlarla bir araya gelmelerini sağlamak ve gerekse istihdam alanında yeni kapıların açılmasına öncülük etmeyi hedeflemekteyiz" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
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