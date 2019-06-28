ALKÜ'de ilk yarık dudak ameliyatı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Seçkin Aydın Savaş, halk arasında tavşan dudak olarak bilinen dudak yarığının doğum öncesi dönemde gelişen ve yüz orta hat birleşme kusuru olan bir hastalık olduğunu söyledi. Hastanelerinde ilk kez gerçekleştirilen operasyon sonunda 2 aylık Mustafa Doğan adlı bebeğin başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirten Dr. Seçkin Aydın Savaş, "Hastalarımızın artık yarık dudak operasyonu için şehir dışına gitmelerine gerek kalmadı” dedi. Operasyon sonrası aileyi ve bebeği Plastik Cerrahi Servisinde ziyaret eden Savaş, ”Yarık dudak kaderiniz değil. Türkiye'de 100 bine yakın kişide dudak-damak yarığı sorunu görülmektedir. Günümüzde damak-dudak yarığı onarımında cerrahi teknik ilerlemeler ile artık dudak, burun ve ciltte hiçbir iz kalmamaktadır. Sizlerde veya bebeğinizde böyle bir rahatsızlık varsa, tedavi için gönül rahatlığıyla hastanemize başvurabilirsiniz. Yarık dudak, yarık damaklar konjenital dediğimiz doğuştan gelen anomilerdir (normalin dışı). Bunlar sadece estetik yani görüntüsel olarak problemlere yol açmamaktadır. Kasların kıkırdaklarında malformasyon (beyin veya omurilikte anormal kan damarı kümesi) mevcuttur. Bu da ilerleyen yaşlarda konuşma problemlerine, yediklerin burnundan gelmesine ve buna bağlı olarak da çok sık akciğer enfeksiyonlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Hem fiziksel hem de yaşamsal fonksiyonları etkileyen bu durumdan cerrahi bir operasyonla kurtulmak sizin elinizde. Hastanemizde ilk kez uyguladığımız bu operasyon sayesinde Mustafa Doğan adlı bebeğimiz eski sağlığına kavuştu. Şimdi kendisi için özel beslenme programı düzenleyeceğiz" diye konuştu. Başarılı geçen ameliyat sonrası duygularını dile getiren anne Rahime Doğan ise başta doktor Savaş’a, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına ilgisinden dolayı teşekkür etti. Doğan, "Bebeğimin ileride fiziksel olarak bir kaygı yaşamayacağını bilmek bir ebeveyn olarak beni çok mutlu etti. Bu durum çocuğumun ileride hayatını etkilemeyecek. Gönül rahatlığıyla geldiğim hastaneden şimdi mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

