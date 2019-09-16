ALKÜ'de ilk ders heyecanı

İLK ders törenine katılan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş de öğrencilerin heyecanına ortak oldu. ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Ayşe Kanoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan’ın Fakültelerinin ilk öğrencileri ile tanıştığı ilk ders töreninde Dekan Prof. Dr. Kanoğlu öğrencilerine yönelik açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin ilk öğrencileri olarak fakülte tarihine de geçmiş olduklarını dile getirerek; “Başarı ile aramızda bulunmaya hak kazandınız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Mimarlık mesleği keyifli bir o kadar da disiplinli çalışma ve emek isteyen bir meslektir. Derslerinize ne kadar çok devam gösterirseniz motivasyon ve deneyimleriniz de o kadar yükselecektir. Bizler sizlerin en üst düzeyde eğitim almanız için buradayız ve bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Karşılaşacağınız her türlü sorunu, dilek ve beklentilerinizi öncelikle bizlerle paylaşmanızı istiyorum” dedi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Ayşe Kanoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan da yapılacak dersler, işleyiş ve gerekli araç gereçlerin temini hakkında bilgiler verdi. Törende öğrencileri yalnız bırakmayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş de öğrencileri tebrik ederek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. İlk ders ve ilk hafta olmasına karşın yüksek oranda öğrencinin katılım göstermesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Rektör Yardımcısı Güneş, “Sabahın erken saatinde ilk derse hemen hemen tüm öğrencilerimizin büyük bir heyecanla katılmış olması bizlere ne kadar yüksek motivasyon ve bilinçle bu mesleği seçtiğinizi göstermiş oluyor” dedi. Bina ve yerleşke hakkında da öğrencilere bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güneş, tecrübeli hocalar eşliğinde başarılı bir eğitim öğretim yılı geçmesi konusunda öğrencilere temennilerde bulundu. Konuşmaların ardından öğrencilere aidiyet duygularının oluşması amacıyla ALKÜ rozeti takdim edildi.