ALKÜ'de hekim sayısı 176’ya yükseldi

ALKÜ Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı’nca yapılan atamalar sonucu hastanenin toplam hekim sayısı 176’ya yükseldi. Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir, “Her alanda ve branştan personel taleplerimizi İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ve aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Kadromuzun daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Yakında anjiyo ünitesinin de kurulacağı müjdesini veren Uz. Dr. Aldemir, diyaliz ve yoğun bakım ünitelerinin tıbbi cihaz sayısının da arttırılacağını belirtti. Nefroloji, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve endokrinoloji branşlarından sonra hastanenin kadrosuna eklenen branşlar ve hekimler şu şekilde:

- Dr. Ece Nur Öztürk: Pratisyen doktor

- Op. Dr. Ruslan Beşli: KBB

- Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Karahan: Kalp Damar Cerrahisi

- Op. Dr. Engin Savaş: KBB

- Uz. Dr. Ayşe Melike Kara: Dahiliye

- Uz. Dr. Murat Çalışkan: Acil tıp