ALKÜ'de 'güvenlik' teşekkürü

HASTANE yönetimi bu özel günde güvenlik görevlilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinledi. Daha sonra birlikte pasta keserek günün anlam ve önemine istinaden hatıra fotoğrafı çektirdiler. Hastane Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir, ”Güvenlik personelimizin bu özel günlerinde bir arada olmak istedik. Görevlerini layıkıyla yerine getiren çalışanlarımız büyük fedakârlıklarla hasta, çalışan ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutmakta, çalışmaktadır. Bu meşakkatli yolda bizlerle yürüyerek özverili bir şekilde görevini yerine getirmekte olan arkadaşlarımızın günlerini bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.