ALKÜ'de gerçeğini aratmayan tatbikat

YANGIN tatbikatı öncesinde eğitim salonunda hastane personellerine olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği konusunda hastane Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Gökhan Yaşar tarafından bilgi verilerek görev dağılımda bulunuldu. H.A.P. Başkanı Başhekim Yardımcısı Op.Dr. Ali Gök katılımcılara tatbikatın nasıl yapılacağını anlattı.

Antalya Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Alanya İtfaiye Müdürlüğü ile hastane işbirliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği Yoğun Bakım Servisinde yangın çıktı. Elektrikten çıkan yangını fark eden bir sağlık çalışanı yangın kodunu aktif hale getirdi. HAP Başkanı arandı, yangın butonuna basılarak, kırmızı kod verildi. Hastane, HAP Başkanı Op.Dr. Ali Gök tarafından dumanların çıkmasıyla birlikte mor kod verilerek Afet ve Acil Durum aktif hale getirildi ve hastane tahliye kararı verilip 112 Acil ve itfaiyeye haber verildi.

HAP Başkanı Op. Dr. Ali Gök başkanlığında, Halkla İlişkiler Sorumlusu, Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu, Tıbbi Teknik Danışma Kurulu Sorumlusu, Operasyon Şefi, Planlama Şefi, Finans Şefi, Lojistik Şefi, İş Sağlığı Uzmanı ve Sivil Savunma Amirinden oluşan olay yönetim ekibi toplanarak dakika dakika durum değerlendirmesi yaptı.

Acil Durum ve Afet Yönetiminde görevli sağlık personelleri , hastane yönetimi ve UMKE çalışanları, Saha gözlemcileri tatbikat sonrası bir araya gelerek ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hizmet binasında ilk kez gerçekleştirilen yangın tatbikatını değerlendirdi.

HAP Başkanı ve Hastane Başhekim Yardımcısı Op.Dr.Ali Gök; “Genel hayatı etkileyecek düzeyde bir doğal afet sonrasında yaralılara zamanında müdahale ederek teşhis ve tedavisini başarılı bir şekilde yapmak, yaşanabilecek aksaklıkları gözden geçirip, kargaşayı önleyerek en kısa sürede koordineli olarak en iyisini yapabilmeyi amaçladık. Yeni hastanemizde ilk kez uyguladığımız yangın tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren UMKE, İtfaiye çalışanları ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.