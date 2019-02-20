ALKÜ'de gebe okuluna yoğun ilgi

“BİLİNÇLİ gebelik ve güvenli annelik” sloganıyla yola çıkan hastane yönetimi, düzenlenen 8’inci eğitimin sonunda 84 mezun verdi. 1 ay boyunca 4 oturum şeklinde gerçekleşen eğitimde anne adayları sağlıklı bir gebelik süreci yaşamanın ve sağlıklı bir doğum yapmanın püf noktalarını öğreniyor. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Ebesi Ayşe Başar Akdoğan, ücretsiz olarak verilen bu eğitime tüm anne adaylarını davet etti. Akdoğan "Amacımız bilinçli bir gebelik süreci ve kendine güvenen anne adayları yetiştirmektir. Anne adaylarımız gebe okulunda, hamilelikleri süresince karşılaştıkları sorunların çözümü, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanan problemler, psikolojik değişimler ve doğru emzirme gibi önemli konular hakkında bilgi sahibi olmaktadır" dedi. Gebe okulunun son mezunları sertifikalarını Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurcan Akbaba, Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Çolak ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Ebesi Ayşe Başar Akdoğan’dan aldı. Anne adayları herkesin bu eğitimi alması gerektiğini, eğlenirken öğrendiklerini dile getirdiler.

