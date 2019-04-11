ALKÜ'de fizyoterapistler unutulmadı

Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim birimi ve fizik tedavi uzmanları, kurumunda çalışan fizyoterapistlerle bir araya geldi. Bu anlamlı günde kurumda hizmet veren fizyoterapistlerin günü kutlanarak birlikte pasta kesildi

ALKÜ'de fizyoterapistler unutulmadı
banner404

HASTANE Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Zeynep Bozkurt hastalara sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da destek veren fizyoterapistlerin sağlık alanında yeri ve öneminin çok büyük olduğunu söyledi. Bozkurt: “Hareket bozukluğu olan, doğuştan ve sonradan oluşan her türlü yaralanmalarda, hastalık veya yaşlanmaya bağlı ağrılara, fonksiyon bozuklarında hastalarımızı fizik tedavi uzmanlarımızdan sonra  fizyoterapist arkadaşlarımız  görmekte ve fizyoterapi uygulamaktadır. Uzun ve çok zahmetli olan bu süreçte fizyoterapistlerimiz hastalarımıza psikolojik olarak da destek vermekte iyileşmelerini katkı sağlamaktadır. Fizik tedavi uzmanlarımızla uyum içinde çalışan fizyoterapistlerimizin hastanemize ve sağlık alanına katkıları büyüktür. Sunmuş oldukları hizmetler için hem  fizik tedavi uzmanlarımıza hem de fizyoterapist arkadaşlarımıza bir kez daha  teşekkür ederiz. Bu kapsamda bütün fizyoterapistlerimizin “Dünya Fizyoterapi Günü” kutlu olsun“ diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İmamoğlu'dan 'Büyükçekmece' açıklaması
İmamoğlu'dan 'Büyükçekmece' açıklaması
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472