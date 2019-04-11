ALKÜ'de fizyoterapistler unutulmadı

HASTANE Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Zeynep Bozkurt hastalara sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da destek veren fizyoterapistlerin sağlık alanında yeri ve öneminin çok büyük olduğunu söyledi. Bozkurt: “Hareket bozukluğu olan, doğuştan ve sonradan oluşan her türlü yaralanmalarda, hastalık veya yaşlanmaya bağlı ağrılara, fonksiyon bozuklarında hastalarımızı fizik tedavi uzmanlarımızdan sonra fizyoterapist arkadaşlarımız görmekte ve fizyoterapi uygulamaktadır. Uzun ve çok zahmetli olan bu süreçte fizyoterapistlerimiz hastalarımıza psikolojik olarak da destek vermekte iyileşmelerini katkı sağlamaktadır. Fizik tedavi uzmanlarımızla uyum içinde çalışan fizyoterapistlerimizin hastanemize ve sağlık alanına katkıları büyüktür. Sunmuş oldukları hizmetler için hem fizik tedavi uzmanlarımıza hem de fizyoterapist arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Bu kapsamda bütün fizyoterapistlerimizin “Dünya Fizyoterapi Günü” kutlu olsun“ diye konuştu.