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ALKÜ'de çarşı inşaatının temeli atıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ), sosyal donatı alanları için tören düzenlendi.

GÜNCEL 25.09.2019, 13:59
ALKÜ'de çarşı inşaatının temeli atıldı
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın göreve gelmesiyle sosyal donatı alanlarından çarşı inşaatı hız kazandı. Rektör Kalan’ın katılımıyla düzenlenen törene, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Vatansever, Genel Sekreter Fatih Özdemir, Daire Başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda, kurban kesimi ve yapılan duaların ardından sosyal donatı alanları inşaatının temeli atıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, törenden sonra çarşı inşaatında incelemelerde bulundu.ALKÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen ve bin 700 metrekare alan üzerine yapılan çarşı binasının Aralık ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. Tamamlandığında 16 dükkândan oluşacak çarşıda; restoran, kafeterya, pastane, kuaför, oyun salonu, kırtasiye hizmetleri gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlar yer alacak. Ayrıca ihale kapsamında, otoparkların yapımı gerçekleştirilecek ve 40.000 metrekare alanda peyzaj çalışması yapılacak.
Gerçekleştirilen törende bir açıklama yapan Rektör Kelen, “Üniversitelerde eğitim ve öğretimin önemli olduğu kadar sosyal alanlar da öğrencilerimiz için çok önemlidir. Bu inşaatların tamamlanmasıyla üniversitemiz öğrencilerine çeşitli imkânların sunulacağı sosyal alana sahip olacağız. Öğrencilerimiz ve personelimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.Törenin ardından Rektör Kalan, programa katılan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

#ALKÜ #çarşı inşaat #Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi #Prof. Dr. Ekrem Kalan
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