ALKÜ'de burun estetiğinde yeni dönem

TÜRKİYE en çok uygulanan estetik amaçlı ameliyatların başında burun estetiği ameliyatları geliyor. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi son yıllarda burun estetiğinde en ilgi çekici tekniklerden bir olan Rinoplasti Let Down tekniğini kullanarak hastalarına hem yeni imkanlar sunmakta hem de estetik ve fonksiyonel kaygılarından kurtarmaktadır. Plastik, Rekonstrüjtif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Seçkin Aydın Savaş ve Kulak, Burun, Boğaz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Engin Savaş, burun estetiği hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladılar.

Op. Dr. Engin Savaş; ‘’Günümüzün en önemli trendlerinin başında doğal görünümlü burun estetiğinin yer aldığını ve başarılı bir burun estetiği ameliyatının yaşam kalitesini arttırdığını ifade etti. Birbirinin aynısı tek tip burunlar yerine, kişinin karakteristik burun özelliğini koruyarak Rinoplasti yöntemiyle sadece şekil ve işlev bozukluklarını gidermekteyiz dedi. Rinoplasti Let Down tekniğinde burun kemiğinden hiçbir kemik çıkarmadan, törpüleme işlemi yapmadan burundaki şekil bozukluklarının düzeltildiğini ifade eden Savaş, bu tekniğin amacı ise burun sırtının doğal ve güzel olan anatomisini korumaktır’’ dedi.

PEKİ BURUN ESNETİĞİNİ HANGİ BRANŞ YAPMALIDIR?

Kulak- Burun-Boğaz Uzmanları ve Plastik, Rekonstrüjtif ve Estetik Cerrahi Uzmanları bu ameliyatları yapabilecek yeteneğe ve beceriye sahiptir. Burada asıl temel kriter, bölümden ziyade tecrübe ve deneyimdir. Bu işi uzmanı olan deneyimli ellere bırakmak gerekir.

Burun estetiği ameliyatlarının her geçen gün daha konforlu hale geldiğini belirten Öğr. Üyesi Dr.Seçkin Aydın Savaş;” Burun estetiği ameliyatı kemik, kıkırdak, deri ve bunları çevreleyen tüm dokuları iyi analiz etmeyi ve bunları çok iyi işleyebilme kabiliyeti gerektirmektedir. Ameliyat sonrası dönemde 3 gün içerisinde tampon çıkarma işlemi yapmaktayız. Bu işlemi yaparken daha konforlu olan yeni nesil silikon içerikli, nefes alabilen tamponlar kullanmaktayız. Bu durum hasta için ameliyat sonrası dönemi çok rahat bir işlem haline getirmektedir. Bir hafta kadar atellerimiz olmakta, çeşitli bandaj işlemleri uygulamaktayız. 2 hafta sonra hastalarımızın morlukları ve şişlikler azalmış bir şekilde normal hayatlarına geri dönebilmektedir. Asıl şişliklerin geçmesi ise 1 ayı bulabilmektedir. Hatta 3 ay süren şişlik dönemimiz olabilmektedir. 6 ay ile 1 yıl arasında hastanın burun şekli tamamen oturmuş olmaktadır. Bu ameliyatta ben hastalarıma hep; biz bu ameliyat sonrasında bir takım gibi olacağız. Amacımız ise sizin mutluluğunuz ve sağlığınız, bu yüzden de hep daha iyisini isteyeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 09:05