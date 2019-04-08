ALKÜ'de ameliyathanesiz 10 gün

HASTANEDEN yapılan açıklamaya göre, tamirat ve tadilat çalışmaları 10 gün sürecek. 12 Nisan’da başlayacak olan tamirat 23 Nisan’da sona erecek. Bu süre içerisinde acil ameliyat gereksinimi olması halinde ise kullanılması için yine ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde iki ayrı geçici ameliyathane oluşturulacak. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hastaların mağdur olmaması adına gereken özverinin gösterileceği belirtilirken, tadilat sebebiyle ameliyatları ertelenen bir çok hasta da duruma isyan etti.