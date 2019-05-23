ALKÜ'de Alman hastaya sürpriz kutlama

BAŞARILI operasyon sonunda hastasını ziyaret eden Op. Dr. Engin Yücel, Angelika Bonhage‘in doğum günü olduğunu öğrendi. Bunun üzerine eşinin yaptığı çorbayı ve yaş pastayı alarak sağlık çalışanlarıyla birlikte Bonhage’nin doğum gününü kutladı. 65. yaşını hastanede kutlayan Angelika Bonhage o anların kendisi için her zaman özel olarak kalacağını söyledi. Angelika Bonhage: ”Türkiye’yi çok seviyorum. Bu yüzden de Alanya’da yerleşik bir hayat sürmekteyim. Türkiye’de doktorunuz size teşhisi koyduğu an gerekli sağlık hizmetine hemen başlanabilmektedir. Ancak bu durum Almanya’da imkansız. Bana göre İlçenin doktor kalitesi de çok yüksek, verdiği sağlık hizmetlerinden de gayet memnunuz. Uzun süredir bel ağrım vardı, sol ayağımda ise güç kaybı mevcuttu, şimdi ise ağrılarım yok denecek kadar azaldı. Doktoruma ve sağlık çalışanlarına yardımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim doğum günümü kutlamaları ve bana destek olmaları ise beni ayrıca mutlu etti. İlk defa bir doğum günümü hastanede kutladım. Bu jestlerini asla unutmayacağım “diye konuştu. Op. Dr. Yücel ise hasta Angelika Bonhage‘in 35 yıl önce ülkesinde yapılmış bel fıtığı ameliyatı öyküsü olduğunu söyledi. Yücel: “Hasta Bonhage bize geldiğinde ayağında güç kaybı vardı. Çekilen Mr tetkiklerini inceledim. Hastamın ayağındaki güç kaybı daha da kötüye gitmemesi için operasyon önerdim. 2 gün içinde kendisini ameliyata aldık. Fizyoterapi sonrasında kendisini daha da iyi hissedecektir. Turizm bölgesi olan ilçemizde hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına Almanca dersi almaktayım. Hastamın doğum günü olduğunu duyduğumda ise tek başına yeni yaşına girmesini istemedim. Mutlu olduysa ne mutlu bizlere” dedi.