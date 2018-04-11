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ALKÜ'de 28 ülke akademisyenleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve BABİR işbirliği ile düzenlenen ve 13-15 Nisan tarihleri arasında Alanya Haydarpaşa Otel’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu’na 437 akademisyen katılacak

ALKÜ'de 28 ülke akademisyenleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve BABİR işbirliği ile düzenlenen ve 13-15 Nisan tarihleri arasında Alanya Haydarpaşa Otel’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu’na 437 akademisyen katılacak

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:18
ALKÜ'de 28 ülke akademisyenleri
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Toygar DİM

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve BABİR işbirliği ile düzenlenen ve 13-15 Nisan tarihleri arasında Alanya Haydarpaşa Otel’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu’na 437 akademisyen katılacak. BABİR Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu bu yıl ALKÜ işbirliği ile düzenleniyor. 28 ülkeden 139 üniversitenin katılım göstereceği sempozyumda 437 akademisyen yer alacak. Sempozyuma ağırlıklı olarak İslam ülkeleri katılım gösterecek ve ALKÜ ve Alanya için eşsiz bir tanıtım fırsatı olacak. Sempozyuma en çok katılımı 132 akademisyenle Cezayir sağlarken, Cezayir’i 120 akademisyenle Irak takip ediyor.  Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Cezayir, Fas, Tunus, Irak, Pakistan, Moritanya ve Sudan gibi ülkelerden de yüzlerce akademisyen katılacak. Sempozyumda tarih, edebiyat, ekonomi, sosyoloji, din, dil, felsefe ve antropoloji gibi konularda hazırlanan bildiriler sunulacak.

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Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜBABİR Işbirliği
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