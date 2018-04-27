Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107015
ALTIN
172.213
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6609
EURO
4.9307
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor

ALKÜ'de '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomi ve Finans Kulübü, İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda, '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü' konferansı düzenlendi

ALKÜ'de '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomi ve Finans Kulübü, İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda, '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü' konferansı düzenlendi

27 Nisan 2018 Cuma 00:58
ALKÜ'de '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü'
banner404

Asiye ELİAÇIK

KONFERANSA, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Arı, konuşmacı Zekai Avcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Alanya'da bir fast food restoran zincirinin işletmeciliğini yapan Zekai Avcı, işletmeci oluş hikayesini öğrencilere anlattı. 
'BU FIRSATI BİR DAHA YAKALAYAMAZDIM'
Bir otelde müdür yardımcısı olarak çalışırken kendisine işletme açma teklifi geldiğini aktaran Avcı, "14 yıl boyunca otelde çalıştım. Otelde çalışırken bana yakın bir arkadaşım iş teklifiyle geldi. Almanya’da dünya çapında bir fast food restoran zincirinin işlerinin iyi gittiğini ve beraber bu işletmenin şubesini açmayı teklif etti. İşi kurmak için 500 bin dolar gerektiğini söyledi. Ancak benim 30 bin dolar param vardı. Uzun süre teklifi düşündükten sonra işi yapmaya karar verdim ama arkadaşıma 30 bin dolardan başka para olmadığını söyledim. O da bana parayı kendi bulacağını ifade etti. Bu fırsatın bir daha elime geçmeyeceğini düşündüm ve bankadan kredi çekmeye karar verdik. Daha sonra da otel yönetimine işten ayrılacağımı söyledim. Manavgat için müracaat ettim ama kabul olmadı. Aldığım eğitimler sonucunda Alanya’da şube açmama izin verdiler" diye konuştu. 
'BİR İŞİ YAPARKEN ISRARCI OLUN'
Öğrencilere 'Rüzgar boşa esmesin' diyen Avcı, "Ben bu işletmenin sahibi olmak için yola çıkmadım. Hayat siz bir çaba göstermeden de sizi bir yere götürmez. Bu yüzden yelkenleri açın. Çünkü yelkenleri açmadan rüzgar boşa eser. Önünüze fırsat gelince asla geri çevirmeyin. Kendinize her zaman güvenin ve doğru adımlar atın. Benim şimdi bu kadar işletmem var ama bunları elde etmek kolay olmadı. 18 senenin sonunda bu seviyeye geldim. Benim size tavsiyem bir iş yaparken ısrarcı olun" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çocuğa engel olmayın’
‘Çocuğa engel olmayın’
Alanya'da Festival coşkusu sürüyor
Alanya'da Festival coşkusu sürüyor
Alanya Belediyesi 'Mobil Çözüm' üretecek
Alanya Belediyesi 'Mobil Çözüm' üretecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim