ALKÜ'de '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü'

Asiye ELİAÇIK

KONFERANSA, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Arı, konuşmacı Zekai Avcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Alanya'da bir fast food restoran zincirinin işletmeciliğini yapan Zekai Avcı, işletmeci oluş hikayesini öğrencilere anlattı.

'BU FIRSATI BİR DAHA YAKALAYAMAZDIM'

Bir otelde müdür yardımcısı olarak çalışırken kendisine işletme açma teklifi geldiğini aktaran Avcı, "14 yıl boyunca otelde çalıştım. Otelde çalışırken bana yakın bir arkadaşım iş teklifiyle geldi. Almanya’da dünya çapında bir fast food restoran zincirinin işlerinin iyi gittiğini ve beraber bu işletmenin şubesini açmayı teklif etti. İşi kurmak için 500 bin dolar gerektiğini söyledi. Ancak benim 30 bin dolar param vardı. Uzun süre teklifi düşündükten sonra işi yapmaya karar verdim ama arkadaşıma 30 bin dolardan başka para olmadığını söyledim. O da bana parayı kendi bulacağını ifade etti. Bu fırsatın bir daha elime geçmeyeceğini düşündüm ve bankadan kredi çekmeye karar verdik. Daha sonra da otel yönetimine işten ayrılacağımı söyledim. Manavgat için müracaat ettim ama kabul olmadı. Aldığım eğitimler sonucunda Alanya’da şube açmama izin verdiler" diye konuştu.

'BİR İŞİ YAPARKEN ISRARCI OLUN'

Öğrencilere 'Rüzgar boşa esmesin' diyen Avcı, "Ben bu işletmenin sahibi olmak için yola çıkmadım. Hayat siz bir çaba göstermeden de sizi bir yere götürmez. Bu yüzden yelkenleri açın. Çünkü yelkenleri açmadan rüzgar boşa eser. Önünüze fırsat gelince asla geri çevirmeyin. Kendinize her zaman güvenin ve doğru adımlar atın. Benim şimdi bu kadar işletmem var ama bunları elde etmek kolay olmadı. 18 senenin sonunda bu seviyeye geldim. Benim size tavsiyem bir iş yaparken ısrarcı olun" dedi.