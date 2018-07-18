ALKÜ bölgede  bir ilki gerçekleştirdi

YÖK tarafından onaylanarak öğrenci alınmasına izin verilen Sağlık Turizmi tezli yüksek lisans programı Akdeniz Bölgesinde ilk, Türkiye’de ise ikinci olma özelliği taşıyor. Onayın ardından ALKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 eğitim öğretim döneminde programa öğrenci alımı yapmak için çalışmalara başladı. Yüksek Lisans Programıyla birlikte ülkemize gelen hastalara en iyi hizmeti sunabilmek, ülke ve bölge kalkınmasına katkıda bulunulmasının yanı sıra turizmin sağlık alanında bilgi sahibi, organizasyon yapabilen nitelikli bireyler yetiştirilmesi ve bu program ile öğrencilerin bu alanda uzmanlaşmaları hedefleniyor.

‘ALANYA’MIZ SAĞLIK TURİZMİNE MÜSAİT’

Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programına YÖK’ten onay verilmesinin ardından bir değerlendirme yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı kabul edilen programın Alanya ve ALKÜ için önemli bir adım olduğunu söyledi. Rektör Pınarbaşı devamında; “Türkiye sağlık turizminde hızla gelişiyor. Bizim de Üniversitemizin bulunduğu yöre olarak çok önemli fırsatlarımız var. Tarihi ve doğal zenginliklere sahibiz. Dünyanın en misafirperver milletiyiz. Yetişmiş insan kaynağı, kaliteli hizmet ve uygun fiyat en önemli avantajlarımızı oluşturmaktadır. Alanya’da sağlık ve turizmi bir araya getirecek bu yüksek lisans programımız ile hem insanımıza hem de dünyanın her yerinden gelecek olan insanlara en çağdaş sağlık hizmetlerini sunma bilincine sahip, sağlık hizmeti ve teknolojisini bilen insan kaynağı sağlayacağız. Ayrıca bölgede var olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılarak, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile sağlık turizminin geliştirilmesi ve bölgede sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin insan kaynaklarının, teknik bilgi düzeyinin, hizmet kalitesinin ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.” Dedi.

EYLÜL AYINDA ÖĞRENCİ ALIMINA BAŞLANACAK

Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programına Eylül ayında öğrenci alımına başlanacak olup, başvuru ile ilgili detaylar çok yakında ALKÜ web sayfasında yayınlanacaktır.

EĞİTİM YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DA YÖK’TEN ONAY

Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans programına ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına da öğrenci alınmasına YÖK tarafından onay verildi. Bu programa da yine bu yıl Eylül ayında öğrenci kabul edilecek.