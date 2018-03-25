ALKÜ, beden eğitimi öğretmenlerini bilgilendirdi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi akademik personeli Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine tanıtım toplantısı düzenledi. Yapılan toplantıda, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Ersan Kara, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Türkoğlu ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karademir yer aldı.

Toplantı kapsamında, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2017-2018 Eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapılan bölüm ve önümüzdeki yıllarda öğrenci alımı yapılacak olan bölümler hakkında bilgi verildi. Bununla birlikte yakın zamanda yapılması planlanan Spor Bilimleri Fakültesinin Kestel ve Cikcilli Yerleşkesi’nde projelendirilen fiziki yapısı ve spor tesisleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantıda özel yetenek sınavı ve lisansüstü eğitimlerle ilgili gelen soruları yanıtlayan öğretim üyelerimiz, spor eğitiminde kaliteyi hedeflediklerini belirterek, gerek öğrenci alımlarında gerekse lisansüstü programlarının açılmasındaki kriterler üzerinde hassas davrandıklarını dile getirdiler.

Toplantının sunumunu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karademir “Fakültemizin amacı; Spor alanında gerekli teknik bilgiye sahip, etik kurallara ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Antrenör, Spor Yöneticisi ve Rekreasyon Eğitmeni yetiştirmektir. Bir toplumun sağlıklı olması onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmaları ile mümkündür. Spor, bu önemli işlevine ek olarak ülkelerin siyasi ve ekonomik güçlerini ortaya koyabilecekleri, düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarıyla ülkelerinin tanıtımını en iyi şekilde yapılabilecekleri en uygun ortamı yaratmaktadır. Bu önemli işlevlerin yerine getirilmesi ise çok iyi eğitilmiş; beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve spor bilimcileri yolu ile mümkün olabilmektedir” diyerek Spor Bilimleri Fakültesinden yetiştirilen öğrencilerin spor alanına yapacakları katkıların önemini vurguladı. Ayrıca Karademir, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Şube Müdürü Mehmet Erkan Ergen’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantı, Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılması ile son buldu.