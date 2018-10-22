ALKÜ başhekiminden eğitim daveti

BÜTÜN Alanya halkını eğitime davet eden Prof. Dr. Taşbaş, "Hastalıklar konusunda bilinçli bir kitle oluşturmak, hastalığın erken teşhisine katkı sağlamak adına eğitimlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir" dedi. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş: "Hareketsiz yaşam duruş bozukluğu sorununu da beraberinde getirmiştir. Düzenlemiş olduğum seminerde bu konuyu ele alarak, çocuklarımız için en doğru duruş pozisyonunu, skolyoz omurga eğriliğini, kamburluğun nasıl önlenebileceğine dair bilgi birikimimi vatandaşlarımızla paylaşmaya, onların merak ettiği soruları yanıtlamaya hazırlanmaktayım. Soru cevap şeklinde devam edecek olan eğitime tüm halkımızı bekleriz. Sorunlarınızı bizlerle paylaşabilir, duruş bozukluğu rahatsızlığını hep birlikte ele alabiliriz. Hastalıklar konusunda daha bilinçli bireyler için bizler buradayız. Gelin hep birlikte el ele verelim, hastalıklara savaş açalım" diye konuştu.