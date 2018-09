ALKÜ bacasız sanayi

- Asiye ELİAÇIK

KURULDUĞUNDA 6 bin 500 öğrencisi olan ve Eylül 2017'de 10 bin 500 öğrenci sayısına ulaşan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilk kez öğrenci alan bölümlerle birlikte 12 bin öğrenci rakamı aşıldı. Türkiye'nin her bölgesinden öğrenci aldıklarını belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin Alanya'ya, tüm öğrencilere, akademik ve idari personele hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Artan öğrenci sayısıyla birlikte Alanya esnafı için de büyük bir gelir kapısı olan ALKÜ'nün ekonomik yönünü ise Alanyalı oda başkanları değerlendirdi.

'EN AZ 6-7 MİLYONLUK KAYNAK'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, "Üniversitemiz kışın şehrimizin en önemli ekonomik gelir kaynağı. Kış turizmini de hareketlendirmeye çalışıyoruz, kışın şehri canlandıran en önemli etken öğrencilerimiz. Özellikle gıda sektöründe iş yapan esnaflara katkıları yadsınamaz. Öğrenci rakamımız her geçen gün artıyor, şu haliyle bile büyük bir katkı sağlıyor ancak bizim hedefimiz ilerleyen süreçte öğrenci sayılarımızın 40-50 binlere yükselmesi. Üniversitemizi genişletip, branşları çoğalttığımız zaman daha da kazançlı duruma geleceğiz. Sonuçta kışın da Alanya ölmesin, 12 ay canlı kalsın. Turist ağırlıklı hizmet verdiği için pahalı görülen bazı butikler var ama öğrencilerimiz hiç çekinmesin, buralardan da gidip gönül rahatlığıyla uygun fiyata alışveriş yapabilirler. Buradan bir ekmek alsalar kardır. Öğrencilerin Alanya'ya katkısı ayda şu an en az 6-7 milyon. Yemesi, içmesi, barınması hepsi buraya bir değer" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ BULUNMAZ NİMET'

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp de, "Bizler üniversitenin sadece 11-12 binlerle değil hedeflediğimiz gibi 50-60 binlere çıkmasını temenni ediyoruz. Bu 12 bin öğrenciyle birlikte de tabi ki Alanyamız ciddi anlamda bir ivme kazandı. Türkiye'deki birçok şehre baktığımız zaman mesela Isparta, Burdur, Konya gibi şehirlerde ekonomilerine öğrencilerin ciddi anlamda katkısı var. Alanya da öğrenciler için bulunmaz bir nimet. Çünkü turizmin olduğu dönemde öğrenci yok, turizmin olmadığı dönemde de öğrenciler var. Ölü sezon dediğimiz dönemlerde öğrencilerin Alanya'ya maddi desteği büyük oluyor. Her öğrenci ayda en az 100 lira harcasa 1 milyon lira yapar. Bu en düşük hesap. Ortalama 500 lira olsa 5 buçuk milyon lira demek" dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 21:11