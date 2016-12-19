ALKÜ Azerbaycan'da protokol yaptı

Toygar DİM

BAKÜ Slavyan Üniversitesi'nin 70. yıldönümü kutlamaları için Rektör Nurlana Aliyeva'nın davetlisi olarak Azerbaycan'a giden ALKÜ Rektörü Pınarbaşı, hem kutlama töreninde yer aldı, hem de Bakü Slavyan Üniversitesi ile ALKÜ arasında işbirliği protokolü ve Mevlana Değişim Programı protokollerini imzaladı.

Azerbaycan'ın köklü üniversitelerinden biri olan Bakü Slavyan Üniversitesi'nin 70. yıldönümü kutlama törenlerine Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Azerbaycan Eğitim Bakanı, çok sayıda yerli ve yabancı protokol ile üniversite öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Törenden önce katılımcılar toplu halde Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret ederek çiçek sunup Fatiha okudular.

AZERİ ÖĞRENCİLER ALANYA’YA GELMEK İSTİYOR

Tören sonrası Bakü Slavyan Üniversitesi'ni gezen ve sınıfları ziyaret eden Rektör Pınarbaşı, Azerbaycan eğitim sistemi ve üniversite hayatı hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle konuşmasında Mevlana Değişim Programı’ndan bahseden Rektör Pınarbaşı'na öğrenciler memnuniyetlerini ifade ederek, böyle bir programın kendi üniversiteleri ile imzalanmasından sevinç duyduklarını ve Türkiye'de bir dönem veya bir yıl Mevlana Değişim Programı ile eğitim görmekten çok mutlu olacaklarını belirttiler.

PINARBAŞI ATV’YE RÖPORTAJ VERDİ

Rektör Pınarbaşı’nın Bakü ziyareti kapsamında imzalanan protokol ile de Bakü Slavyan Üniversitesi ve ALKÜ arasında her alanda işbirliği ile Mevlana Değişim Programı kapsamında iki üniversite arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gerçekleştirilebilecek. İmzalanan protokolün ardından her iki üniversite rektörü ilişkileri daha da güçlendirmek adına karşılıklı iyi dileklerini belirterek plaket alışverişinde bulundu.

Bakü Slavyan Üniversitesi'ni ziyareti sırasında Türkiye eğitimi katını da ziyaret eden Rektör Pınarbaşı, Türkiye hakkında eğitim alan öğrencilerle sohbet edip, Türkiye için özel bir program kurulmasından dolayı Rektör Aliyeva'ya teşekkürlerini iletti. Ardından Azerbaycan'ın önemli TV kanallarından biri olan ATV televizyonuna da bir röportaj veren Rektör Pınarbaşı, kardeş ülke Azerbaycan'da olmaktan ve üniversiteler arası işbirliği protokolü imzalamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Alanya ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi hakkında bilgiler verdi.

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