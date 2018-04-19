ALKÜ Aşçılık Takımı Türkiye üçüncüsü

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Aşçılık Takımı, 16-19 Şubat 2018 tarihleri arasında Çorum’da düzenlenen 1. Çorum Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası’nda 9 dalda 9 madalya, 2 sertifika ve 1’incilik Kupası Ödülünü alarak şampiyonayı birincilikle tamamlamasının ardından 12-14 Nisan’da Türkiye Finalinin yapıldığı İstanbul’daki TAŞPAKON Türkiye Kupası Finalleri yemek yarışmasında da 3’üncülüğü elde ederek yarışmayı 3 bronz madalya ve 5 bin TL para ödülü kazanarak tamamladı.

Koçluğunu ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur'un yaptığı ve Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İstinye Üniversitesi gibi 18 finalistin katıldığı TAŞPAKON Türkiye Kupası Finalleri’nde 1. Kulvar Ekol Anatolia Yöresel Lezzetler, 2. Kulvar Bonna Porselen Modern Türk Mutfağı, 3. Kulvar UFS Güvenilir Eller Gıda Güvenliği kulvarında, ALKÜ Aşçılık Takımı’ndan Ecenur Yılmazer, Şule Öztürk, Emre Yiğit yarışarak Türkiye 3’üncülüğünü aldılar.

Başarının ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı ziyaret eden ALKÜ Aşçılık Takımını, Rektör Pınarbaşı tebrik etti. Ziyarete, ALTSO Turizm MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özgür Gölge, Takım Koçu ALKÜ Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur ve aşçılık takımı katıldı.

‘KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ’

TAŞPAKON Türkiye Kupası Finalleri’nden başarıyla dönen öğrencilerini kutlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “ALTSO Turizm MYO’daki bölümlerimize kaliteli hocalar alıyoruz ve hocalarımız hem öğrencilerimizi iyi yetiştiriyorlar hem de bizlere büyük başarılar kazandırıyorlar. Bu başarıdan dolayı müdürümüzü, hocamızı ve öğrencilerimi gönülden tebrik ederim” diye konuştu.

‘EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK’

Şampiyonaya özveriyle çalıştıklarını ifade eden ALTSO Turizm MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özgür Gölge, ”ALTSO Turizm MYO Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur’un koçluğunda özverili bir çalışmanın sonucunda, bizlerin yüzünü ağartan ALTSO Turizm MYO İkram Hizmetleri Programı öğrencilerimiz Ecenur Yılmazer, Şule Öztürk, Emre Yiğit’i başarılardan dolayı tebrik ediyor, çalışma yaşamlarında nice böyle güzel işlere imza atmalarını diliyorum. Bizlere bu serüvende çok destek olan ve imkanlar sağlayan sayın rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na da teşekkür ederim” dedi.