ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hestourex’ de

KÜLTÜR ve turizm potansiyeli açısından önemli bir destinasyon olma özelliği taşıyan fuarda ziyaretçilere sağlık alanında verilen hizmetler tanıtıldı. Çeşitli dillerde hastaneyi tanıtan broşürler ve 3 dilde hazırlanan video gösterimi katılımcılarla paylaşıldı. Sağlık turizminde aracılık yapan şirketlerle görüşülüp, sistemin nasıl olması gerektiği yolunda ikili ilişkileri geliştirmek adına mini toplantılar gerçekleştirildi. Sağlık turizmi açısından büyük bir adım olan fuarda ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait standın ilk ziyaretçileri ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür oldu. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) Antalya İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında açılan stant katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Hastane Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir 4 gün boyunca Alanya’nın tanıtımına ve sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlamak adına çalışmalarının devam edeceğini, deneyimli ekip arkadaşlarıyla birlikte tanıtıma önem verdiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 16:57