ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi denetimleri başarıyla geçti

SAĞLIK kurumlarını sürekli iyileştirerek verimli hale getirmek ve kaliteli bir hizmet sunmak adına yapılan öz değerlendirme denetimleri çerçevesine İl Sağlık Birimlerince gelen ekip tarafından hastane birim ve bölümleri değerlendirilmeye alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı; ”Bu denetimler sayesinde hastanemizden alınan sağlık hizmetlerinde eksiklerimizi ve doğrularımızı görebilmekte ve değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda bizler ihtiyaç ve beklentilere göre yeni bir çalışma sistemi oluşturmaktayız. Hastanemizde uyguladığımız “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” sistemi ‘Hasta ve Çalışan Güvenliği ‘ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmektedir. Bunu sağlamak için hastane içinde kendimiz verdiğimiz hizmetlerimizi çeşitli kalite hedeflerine göre ölçümlüyoruz. Kalite, sürdürülebilir olduğu sürece, anlamını arttırır ve kurumlara çok büyük değer katar. Sağlıkta kalite tesadüf değildir. Bu da çalışmaktan geçmektedir. Hastanemizi hep birlikte çalışarak; ”El birliği, güç birliği ve emek birliği” ile daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.