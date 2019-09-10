banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

ALKÜ Alanya EAH'a 'Başhekim' atandı

Uzun süredir beklenen atama yapıldı. Yeni başhekim KKTC kökenli Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı oldu

GÜNCEL 09.09.2019, 14:05 10.09.2019, 00:49
ALKÜ Alanya EAH'a 'Başhekim' atandı
banner404

ALANYA Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı atandı. 
Lakadamyalı, kısa süre önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göreve başlamıştı. Alanya Tıp Fakültesi'nin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Lakadamyalı'nın eşi Hatice Lakadamyalı da Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji 
Anabilim Dalı'nda görev yapıyor. 
PROF. DR. HÜSEYİN LAKADAMYALI KİMDİR?
1973 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs’ta bitirdikten sonra, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. Tıpta uzmanlık eğitimini Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Merkezi’nde 2002 yılında bitirdi. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
çalışmaya başladı. 2008 yılında “Yardımcı Doçent” ve 2012 yılında “Doçent Doktor” ünvanı aldı. 2009 yılında Northwestern Üniversitesi Fienberg Tıp Okulu Uyku Merkezi'nde üç ay süre ile çalıştı. Lakadamyalı, daha sonra Alanya Tıp Fakültesi'nde göreve başladı. Evli, Duru ve Derin isminde iki kız çocuğu babası.

#Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı #Başhekim #Alanya EAH #ALKÜ
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:27
Öğle 13:00
İkindi 16:34
Akşam 19:23
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545