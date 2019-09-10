ALKÜ Alanya EAH'a 'Başhekim' atandı
Uzun süredir beklenen atama yapıldı. Yeni başhekim KKTC kökenli Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı oldu
ALANYA Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı atandı.
Lakadamyalı, kısa süre önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göreve başlamıştı. Alanya Tıp Fakültesi'nin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Lakadamyalı'nın eşi Hatice Lakadamyalı da Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji
Anabilim Dalı'nda görev yapıyor.
PROF. DR. HÜSEYİN LAKADAMYALI KİMDİR?
1973 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs’ta bitirdikten sonra, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. Tıpta uzmanlık eğitimini Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Merkezi’nde 2002 yılında bitirdi. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
çalışmaya başladı. 2008 yılında “Yardımcı Doçent” ve 2012 yılında “Doçent Doktor” ünvanı aldı. 2009 yılında Northwestern Üniversitesi Fienberg Tıp Okulu Uyku Merkezi'nde üç ay süre ile çalıştı. Lakadamyalı, daha sonra Alanya Tıp Fakültesi'nde göreve başladı. Evli, Duru ve Derin isminde iki kız çocuğu babası.
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