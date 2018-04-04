ALKÜ Akseki MYO’ya 5 yeni bölüm

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu’na 5 yeni bölümün daha açılması için kolları sıvadı. Her yıl açtığı yeni bölümler ile 2 yılda öğrenci sayısını 6 bin 500’den 10 bin 500’e çıkaran ALKÜ, hem merkez yerleşkede hem meslek yüksekokullarına yeni bölümler açarak bu sayıyı daha da artırmayı planlıyor. Bu kapsamda ALKÜ Heyeti, Akseki Belediye Başkanı M. İsmet Uysal’ı makamında ziyaret ederek, Akseki Meslek Yüksekokulu’na 5 yeni bölümün daha açılması için işlemlerin hazır olduğunu belirtti. Ziyarette, ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Darıcık, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın ile Akseki Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Tellioğlu yer aldı.

“HIZLI BÜYÜYEN BİR ÜNİVERSİTEYİZ”

Ziyaret sırasında ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş Akseki Meslek Yüksekokulu’nun yanı sıra Merkez Kestel Yerleşkesinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarına da bu sene yeni bölümleri açmayı ve bu programlara öğrenci almayı planladıklarını ifade etti. Gümüş, “Alanyamız başta olmak üzere Akseki ve Gazipaşa ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokullarımıza bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Belediye başkanlarımızı ziyaret ederek, hem müjdeli haberleri veriyoruz hem de kendilerinden öğrencilerimizin rahat bir eğitim hayatı sürdürmeleri için destek istiyoruz” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine her zaman destek olacaklarını ifade eden Akseki Belediye Başkanı M. İsmet Uysal, “Üniversitemizle işbirliği halinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı olsun, yönetim kademesi olsun her zaman taleplerimize kulak veriyorlar. Açılan yeni bölümler sayesinde ilçemizde öğrenci sayısı da hızla artacak. Bu da bölgemizi hem öğrenim faaliyetleri anlamında hem de sosyo-kültürel olarak güçlendirecektir. Biz gerek Akseki Meslek Yüksekokulu’ndaki müdürümüzle hem Rektörlüğümüzle sürekli diyalog halindeyiz. İlerleyen süreçte ilçemizde daha güzel katkılar sağlamak için Üniversitemizle alternatif turizm üzerine çalışmalar yapmak istiyoruz diye konuştu.

AKSEKİ MYO’YA AÇILACAK YENİ BÖLÜMLER

Akseki Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümüne Adalet Ön Lisans Programı, Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne Posta Hizmetleri Ön Lisans Programı, Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümüne Turist Rehberliği Ön Lisans Programı, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümüne Tapu ve Kadastro Ön Lisans Programı ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümüne Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programlarının açılması planlanıyor.