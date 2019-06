ALKÜ AB projesinin sonuçlarını paylaştı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği (AB) projesinin sonuçlarını Kolcuoğlu Restoranda basın mensuplarına düzenlediği kahvaltı programıyla kamuoyuna duyurdu. Düzenlenen programa, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, Proje yürütücüsü ALKÜ İşletme Fakültesi Dr. Öğrt. Üyesi Zuhal Gök Demir, Özel Kalem Müdürü Hadi Cantemur, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun ve yönetimi, Polonya, İspanya, Macaristan ve Romanya’dangelen proje ortakları ile basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Üniversitemiz Koordinatörlüğünde 5 ülke olarak tamamladığımız Avrupa Birliği projesinin kapanış ve sonuçlarının yayılması amacıyla bir araya geldik. 2 yıldır devam eden “Çalışanlar İçin Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon” adlı projemizin ortakları olan Polonya, İspanya, Macaristan, Romanya’dan gelen temsilcilerimize de araştırmada verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Çok güzel başarılı bir çalışma oldu ve güzel sonuçlar elde edildi. Bu sonuçları paylaşmak amacıyla davetimizi kabul edip, bizlerle bir araya gelen değerli basın mensuplarına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Projenin yürütücüsü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zuhal Gök Demir, proje hakkında basın mensuplarına detaylı bir açıklama yaptı. Demir, “AB Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Programı için açılan teklif çağrısına 2017 yılında koordinatör ülke olarak Ulusal Ajansa başvuran ALKÜ’nün “Career Guide and Mobile Application forEmployees(Çalışanlar İçin Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon)” adlı projesi 139.270 Euro hibe desteği ile kabul edilmiştir. Yetişkin eğitimi üzerine çalışan çeşitli kurumlardan Ulusal ajansa 114 proje teklifi sunulmuş ve 21 adet proje hibe almaya hak kazanmıştır. Türkiye’de projesi kabul edilen dört üniversiteden biri olmak ALKÜ’nünuluslararasılaşma stratejisinde attığı önemli adımlardan biridir.

Proje 2017 yılından itibaren ALKÜ’nün koordinatörlüğünde, dört AB ülkesinin ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Proje ortakları Polonya’dan özel bir üniversite, İspanya’dan mesleki eğitim kurumu, Macaristan ve Romanya’dan ise eğitim danışmanlığı üzerine STK’lardan oluşmaktadır. Her bir ortak alanında yetkin olmasının yanı sıra AB projelerinde de deneyim sahibi kurumlardır.

Projenin çıkış noktasını iş dünyasının daha nitelikliçalışan istihdam etme talebi oluşturmaktadır. Bu doğrultudaözellikle Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte iş yapma süreçlerinin değişimi çalışanlardan beklenen yetkinlikleri de değiştirmektedir. Kuşkusuz, Endüstri 4.0 birçok yeni iş fırsatı sunmakta, ancak aynı zamanda otomasyon ve dijitalleşmeden dolayı çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Endüstri 4.0 sadece teknoloji ve üretimi etkilememekte, aynı zamanda iş yapma biçimini de tüm boyutlarıyla dönüşüme uğratmaktadır.İş yapma biçimlerinin değişmesimesleklerin tanımlarını da etkileyecektir.

Endüstri 4.0 devrimi birbirinin tekrarı şeklinde yapılanbasit üretim süreçlerinin otomasyonu ile sonuçlanacaktır. Dolayısıyla yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip çalışma alanlarının sayısının artması sonucu çalışanlarınyüksek düzeyde eğitim ihtiyacının doğacağıöngörülmektedir.Bu nedenle Endüstri 4.0’ın gerektirdiği çalışma ortamı ile uyum sağlayan yeterliliklerin tanımlanması gerekmektedir.

Yürütülmekte olan bu proje kapsamında projenin hedef kitlesi olan iş hayatına yeni başlayacak olan öğrenciler, kariyerinin orta noktasında olan çalışanlar ile kariyerinde yönetici konumunda olanların Endüstri 4.0 devriminin gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığı tespit edilmiştir. ALKÜ’nün liderliğinde hazırlanan ihtiyaç analizi olarak adlandırılan bu iş paketi ayrıca Career Management in the Age of Industry 4.0adlı uluslararası bir kitap olarak da basılmıştır. İhtiyaç analizi sonuçlarına göre proje ortağı olan tüm ülkelerinbilişim, yapay zeka, büyük veri, modelleme, makine öğrenmesi gibi alanları içeren analiz ve yorumlama boyutunda eksiklikleri bulunmaktadır. Ancak ülke bazında değerlendirildiğinde bu boyutta en yüksek değerleri ülkemiz almaktadır. Ülkemizin alanında iyi olduğu bir diğer boyut ise girişimcilik boyutu olarak göze çarpmaktadır. Tüm ülkeler değerlendirildiğinde en yüksek değeri alan boyut ise takım çalışması ve etik kurallara uyma gibi unsurları içeren işbirliği boyutudur.

İhtiyaç analizi raporu doğrultusunda Macar ortağımızın liderliğinde kariyer planlama rehberi hazırlanmıştır. Rehberde öğrenciler için mülakat teknikleri; çalışanlar için motivasyon ve özyönetim modülleri; yöneticiler için e-yönetsel strateji modülü sunulmaktadır. Ayrıca proje kapsamında Polonya SpolocznaAkademiaNauk adlı üniversite liderliğinde üç hedef kitle için bir mobil aplikasyon tasarlanmıştır. Mobil aplikasyon aracılığıyla kullanıcılar Endüstri 4.0’ın gerektirdiği yetkinliklere ne ölçüde sahip olduklarını test etme imkanına sahip olmaktadır. Projenin tüm çıktılarına İspanyol ortağın hazırladığı http://career-academy.eu/ adlı proje web sitesinden ulaşılabilir” dedi. Ayrıca Demir, kendilerini ağırlayan Kolcuoğlu Restoran ve devletlerini kabul eden basın mensuplarına teşekkür etti.