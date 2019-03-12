ALKÜ 4. Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

ÖĞRENCİLERİ ile sektörün öncü firmalarını ve iş verenlerini bir araya getirmeyi amaçlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği İstihdam ve Kariyer Günleri’ne ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl ALKÜ turizm, gıda eğitim gibi farklı sektörden 53 firma temsilcisini açtıkları stantlar ile İstihdam ve Kariyer Günleri’nde ağırlıyor. Öğrencilerin kariyer yolunda önemli fırsatlar yakalayarak başarılı kuruluşlara iş başvurularında bulunabilecekleri etkinlikte, iki gün boyunca konusunda uzman sektör temsilcileri de çeşitli konferanslar ve paneller düzenleyecekler.

12-13 Mart tarihleri arasında ALKÜ İşletme Fakültesi’nde düzenlenen; katılımcı firmaların stand açarak öğrencilere kendilerini tanıttığı ve iş başvurularını aldığı, aynı zamanda insan kaynaklarını sağlamak adına etkin ve verimli bir çalışma yürüttüğü programın açılış törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra Alanya protokolünün önemli isimleri de konuk oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış törenine ev sahibi Rektör Pınarbaşı ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ile Prof. Dr. Leyla Harputlu’nun yanı sıra Alanya Belediye Başkan Vekili Ali Yenialp, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve Litvanya Fahri Başkonsolosu Mehmet Şahin, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mustafa Durusoy, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, Eğitim Bir-Sen Alanya Şube Başkanı Abuzer Gündoğar, ALKÜ dekanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, ALKÜ daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“ALANYA’MIZIN DİNAMİKLERİ BİZE DESTEK VERİYOR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Pınarbaşı, “Öncelikle fuarımıza katılan tüm katılımcılara kendim ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasına başladı. Rektör Pınarbaşı konuşmasına şöyle devam etti; “Bu sene 50’nin üzerinde firma üniversitemizde stant açtı. Bunlar daha çok Alanya’mızda bulunan oteller, seyahat acentaları, turizm işletmecileri, eğitim kurumları… Üniversitemizde konuk ettiğimiz ve stant açan bu firmalar şu an öğrencilerimizin başvurularını alıyorlar ve kendi tanıtımlarını yapıyorlar. Biz ALKÜ olarak gayet güzel ve hızlı büyüyen bir üniversiteyiz. Tabi bu sadece bizlerin gayretleriyle olmuyor aynı zamanda Alanya’mızın bize sunduğu çok ciddi avantajlar da var. Bu gün gördüğünüz gibi tüm paydaşlarımızın hepsi buradalar ve bize katkı sunuyorlar. Üniversitemizin gelişmesi büyümesi adına tüm Alanya’nın dinamikleri bize destek oluyorlar. Bu yüzden onlara ayrı bir teşekkür borçluyuz. İnşallah bu birlikteliğimiz artarak devam edecek.”

“KALICI BİR ESER BIRAKMAK İSTEDİK”

Rektör Pınarbaşı’nın ardından düzenlenen fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise “ Bu kapsamda Alanya’da Üniversitemize bir turizm meslek yüksekokulu kazandıracağımızı ilk kez yine burada gerçekleştiren fuarda dile getirmiştim. O günlerde 2016-2017 yılına okulumuzu yetiştirme sözü vermiştik. Çok şükür sözümüzü altı ayda yerine getirdik ve binayı tamamlayarak ALKÜ’ye teslim ettik. Bugün bu fuarın amaçlarından biri olan mezuniyet sonrası iş bulma imkânları konusunda biz de oda olarak boş durmadık. Hem gençlerimize iş bulma imkânı sağlamak ve hem de hizmet sektörü olan turizme katkı sağlamak için çalışmalarımıza kalıcı bir eser bırakarak devam etmek istedik” dedi.

“ÜNİVERSİTE BİZE KALİTELİ VE EĞİTİMLİ ELAMAN SAĞLIYOR”

Ardından söz alan ALTİD Başkanı Burhan Sili de “Biliyorsunuz turizm emek yoğun bir sektör; bizler turizmde misafirin gelmesinden ziyade buraya geldikten sonra izlenimleri yani burada ki mutluluğunu önemseriz; yani dolasıyla üniversite Alanya açışından önemli. Tabi ki Üniversiteye bu kadar iş imkânı sağlayabilecek bir kapasitenin olması da önemli. Kaliteli iş gücü olarak almış olduğu doğru eğitimle bizlere kaliteli elaman alınımında destek sağlayan üniversitenin bizim geleceğimizde ve turizmin geleceğinde de çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

“STAJ YAPMAK ÖĞRENCİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar ise “4’üncüsünü yapmakta olduğumuz kariyer günleri her geçen gün üstüne eklemeler yaparak büyük bir ibreyle yükselişine devam ediyor” sözleriyle konuşmasına başladı. AkınTabaklar salonda bulunan öğrencilere hitaben konuşmasına şu şekilde devam etti; “Kariyer günlerinin öğrencilere şöyle bir faydası var; genelde öğrencilerin staj yaptıkları yer mezun oldukları zaman hemen hemen ilk gidecekleri kapılardan bir tanesidir. Stajınızı iyi bir şekilde yaptıysanız eğer o işletmenin de size uygun olduğunu düşünüyorsanız, işletmede iyi bir etki bıraktınızsa ilk aklınıza gelen oraya müracaat etmektir ve büyük ihtimalle de siz o iş yerinde işe başlarsınız.”

Programın sonunda Rektör Pınarbaşı ve protokol üyeleri katılımcı firmalara sertifikalarını takdim etti. İki gün devam edecek olan 4. İstihdam ve Kariyer Günleri’nde ilk gün “Genel Müdürler Öğrenciler ile Buluşuyor” konulu panel düzenlenirken fuarın ikinci gününde “Kariyer Yönetimi” konulu konferans ve “Turizmin Yıldızları Söyleşisi” etkinliğinde akademisyenler ve konusunda uzman kişiler öğrenciler ile buluşacak. Fuarın kapanışında ise Alanya’yı süper ligde temsil eden Aytemiz Alanyaspor Futbol Kulübü’nün Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Aytemiz Alanyaspor Futbol Kulübü Antrenörü Sergen Yalçın Kariyer Sohbetlerinde öğrenciler ile bir araya gelecek.